Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentette: nagyszabású tüntetést szerveznek a Tisza alaptörvény-módosítása ellen

Fontos!

Az elmúlt időszak legnagyobb drágulása jön a magyar benzinkutakon

rendőrség

Lesújtó hír érkezett: holtan találták a sikeres sportolót

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mindössze 39 éves volt. Az egykori sportolót egy folyóban találták meg holtan.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségholtan találtholttestsportoló

Szomorú hírt kaptak a szlovákiai görhoki közösség tagjai, miután holtan találták a korábbi játékost, Ladislav Sabolt. A 39 éves, egykor sikeres sportoló holttestét szombat délelőtt találták meg a Laborc folyóban, Nagymihályban. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.

Holtan találtak egy házaspárt, egy férfi őrizte a holttesteket, Helyszíni szemle, halott, holtan találták, holttest
Holtan találták az egykor sikeres sportolót / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Egy folyóban találták meg holtan az egykori játékost

A férfi testét egy járókelő vette észre a folyóban: az illető azonnal hívta a rendőrséget, és a partra húzta az elhunytat, akin azonban ekkor már nem lehetett segíteni.

A helyszínre kiérkező orvos előzetesen ugyan kizárta az idegenkezűséget, a halál pontos okának megállapítása érdekében azonban igazságügyi boncolást rendeltek el. A rendőrség az ügyben halált okozó bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást, mialatt vizsgálják azt is, mennyi ideig lehetett a sportoló a vízben, és milyen körülmények között halt meg - írja a Paraméter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!