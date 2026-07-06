Lesújtó hír érkezett: holtan találták a sikeres sportolót

Szomorú hírt kaptak a szlovákiai görhoki közösség tagjai, miután holtan találták a korábbi játékost, Ladislav Sabolt. A 39 éves, egykor sikeres sportoló holttestét szombat délelőtt találták meg a Laborc folyóban, Nagymihályban. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.

Holtan találták az egykor sikeres sportolót / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Egy folyóban találták meg holtan az egykori játékost

A férfi testét egy járókelő vette észre a folyóban: az illető azonnal hívta a rendőrséget, és a partra húzta az elhunytat, akin azonban ekkor már nem lehetett segíteni.

A helyszínre kiérkező orvos előzetesen ugyan kizárta az idegenkezűséget, a halál pontos okának megállapítása érdekében azonban igazságügyi boncolást rendeltek el. A rendőrség az ügyben halált okozó bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást, mialatt vizsgálják azt is, mennyi ideig lehetett a sportoló a vízben, és milyen körülmények között halt meg - írja a Paraméter.