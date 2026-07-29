"Jobban hiányzol, mint azt szavakkal valaha is ki lehetne fejezni" - holtan találták az eltűnt fiatal nőt

Először szólalt meg nyilvánosan annak a 32 éves brit nőnek a családja, akit a gyanú szerint megöltek az Egyesült Államokban. Sonia Exelby-t öt nappal az eltűnése után találták holtan Florida államban, miután eltűnt angliai otthonából, Portsmouthból. Az ügyben egy 53 éves floridai férfit, Dwain Hallt vádolják elsőfokú gyilkossággal és emberrablással habár ő tagadja a bűncselekményket. Családja halálhírét követően teljesen összetört, szívszorító közleményben búcsúztak tőle.

Holtan találták az eltűntként keresett fiatal nőt. Fotó: G_4 / Pexels

Sonia családja a hatóságokon keresztül adta ki közleményét, melyben úgy emlékeznek rá, mnt egy kívül-belül igazán gyönyörű emberre, aki a világ legszelídebb lelkével rendelkezett:

Annyira gyengéd volt, hogy vegán lett, mert nem tudta elviselni a gondolatát sem annak, hogy bármelyik állatnak szenvednie kelljen azért, hogy ő ehessen. Együttérző, kedves és rendkívül tehetséges volt. Olyan könnyedén zongorázott. Amikor énekelt, angyali hangja volt. Mellette lenni különleges érzés volt, mert nyugalmat és melegséget árasztott magából. Soha nem ítélkezett, egyszerűen elfogadta az embereket olyannak, amilyenek voltak.

Holtan találták az eltűnt fiatal, hónapokig tartó nyomozás következett

A helyi hatóságok közlése szerint Sonia tavaly któber 12-én tűnt el otthonából. Mire értesültek arról, hogy az Egyesült Államokban holttestet találtak, már megállapították, hogy elhagyta az Egyesült Királyságot. A brit és az amerikai hatóságok együttműködve, speciálisan képzett rendőrökkel segítik Sonia családját.

Tudjuk, hogy az életed nem volt mindig könnyű, de sokkal több voltál, mint azok a küzdelmek, amelyeken keresztülmentél. Azt szeretnénk, ha arról az életről emlékeznének rád, amelyet éltél. Mélységesen szerettek téged, és mindig is szeretni fognak. Jobban hiányzol, mint azt szavakkal valaha is ki lehetne fejezni

- idézte gyászoló rokonait a Mirror.