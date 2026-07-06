Holttestet találtak egy autóban a dunaszerdahelyi Lidl parkolójában

Szombat délelőtt érkezett a parkolóba a rendőrség és a tűzoltóság, valamint az egyik dunaszerdahelyi temetkezési vállalat járműve is. Egy Facebook-bejegyzés alatt olyan információk jelentek meg, amelyek szerint a megtalált holttest akár már négy napja is az autóban lehetett, de ezt egyelőre nem erősítették meg a rendőrök - írja a Parameter.sk.

Több napja ott lehetett a holttest a parkolóban - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Peter Maďari, a járási tűzoltók ügyeletes tisztje a lap kérdésére elmondta, hogy valóban sor került egy, a rendőrség és a tűzoltóság által közösen végrehajtott akcióra az említett helyszínen.

Szombaton, a délelőtti órákban riasztották a rendőröket egy dunaszerdahelyi bejelentéshez. Egy bevásárlóközpont parkolójában álló autóban egy férfit találtak, aki nem mutatott életjeleket

– mondta a Paraméternek Veronika Dachová Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A helyszínre érkező halottkém egyelőre nem tudta megállapítani a halál okát, az ügyben az illetékes nyomozó halálokozás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire és a kezdeti eljárási cselekményekre tekintettel egyelőre nem adtak bővebb tájékoztatást.

Holttestet találták egy víztározónál

Egy 41 éves férfira találtak rá holtan. A rendőrség a tragikus felfedezés után nagyobb óvatosságra intette a víztározóhoz látogatókat.