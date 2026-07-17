Negyvenöt évvel a megtalálása után sikerült azonosítani annak a nőnek a földi maradványait, akit 1981-ben egy sekély sírban találtak meg Kalifornia déli részén. A hatóságok közlése szerint a holttest Thelma Jeanette Gastoné, egy Los Angeles megyei ingatlanbefektetőé volt, akinek vagyonát akkoriban mintegy 20 millió dollárra becsülték – írja a New York Post.

45 év után azonosították a holttestet: eltűnt milliomos gyilkosságára derült fény (A kép illusztráció.)

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A nő 1981 júniusának végén tűnt el. Utoljára akkor látták, amikor otthonából elindult megkeresni eltűnt macskáját. Később több olyan levél is előkerült, amelyek szerint vagyonának kezelését egy nála jóval fiatalabb férfira, Lawrence Remsenre bízta. A hozzátartozók azonban már akkor is gyanúsnak találták a levelek tartalmát, mert szerintük azok egyáltalán nem tükrözték az üzletasszony személyiségét.

A nyomozás során kiderült, hogy a dokumentumokat ellopott közjegyzői bélyegzővel hitelesítették, a nő aláírását pedig meghamisították. A rendőrök azt is megállapították, hogy a 39 éves Remsen megpróbálta eladni Gaston értéktárgyait, valamint több mint 100 ezer dollárt felvenni a bankszámláiról.

A férfi az eltűnés után elmenekült, de 1981 szeptemberében Texasban elfogták, amikor Mexikó felé próbált átszökni a határon. Lakásán több, az idős nőhöz tartozó ellopott tárgyat is találtak, a garázsban pedig Gaston Mercedesét is felfedezték.

Remsen később azt állította, hogy a nő természetes halállal halt meg az otthonában, ő pedig a tengerbe temette a testét. A bíróság azonban ezt nem fogadta el, és 1983-ban előre kitervelt emberölés miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte.

Bár a nő holttestét akkor még nem sikerült kétséget kizáróan azonosítani, az ítélet megszületett. Az áttörést végül a modern igazságügyi technológia hozta meg: a szakértők genetikai családfakutatás és fogászati nyilvántartások segítségével 2026-ban végleg megerősítették, hogy a sekély sírban megtalált maradványok valóban Thelma Jeanette Gastonhoz tartoztak.