Újabb holttestet találtak a házba zuhant kisrepülő roncsai között - videó

Mint arról ma beszámoltunk, egy Brémából felszállt kisrepülő szombat délelőtt egy családi házba csapódott az alsó-szászországi Ganderkeseében. Kezdetben egy halálos áldozatról érkeztek hírek, ám időközben kiderült, hogy a tragédiának valójában két halottja van, a roncsok közül ugyanis újabb holttest került elő.

Újabb holttestet találtak a házba csapódott kisrepülő roncsai között

Fotó: Jörn Hüneke / DPA/AFP

A repülőgép helyzete nehezítette a holttest megtalálását

A hatóságok már a balesetet követően feltételezték, hogy nem egyedül utazott a pilóta, ezért a tűzoltók és a mentőegységek órákon át átvizsgálták a súlyosan megrongálódott épületet. Erőfeszítéseik végül tragikus eredményt hoztak:

a roncsok között rábukkantak a második áldozat holttestére is.

A Heute értesülései szerint a munkálatokat jelentősen nehezítette, hogy a kisrepülő a ház lépcsőházába ékelődött, így a második utast kezdetben nem lehetett észlelni.

A család nem tartózkodott otthon

A ház lakói óriási szerencsével éppen nyaralni voltak a baleset idején, így senki sem tartózkodott az épületben. Egyelőre nem tudni, hogy a család visszaköltözhet-e az ingatlanba, erről a szakemberek döntenek majd a szerkezet vizsgálata után.

A környéken élők számára a hatóságok krízisközpontot hoztak létre, ahol pszichológiai segítséget és további támogatást kapnak azok, akik szemtanúi voltak a tragédiának vagy a közelben tartózkodtak a baleset idején.