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rendőrség

Holttestet találtak egy népszerű kirándulóhely tavában, nyomoz a rendőrség

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Egy férfi holttestét emelték ki a vízből a Leicestershire-ben található Watermead Country Parkban. A rendőrség egyelőre tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálesetként kezeli az ügyet, a nyomozás jelenleg is folyamatban van – írta meg a Mirror.
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Nyomozást indított a rendőrség, miután egy férfi holttestét találták meg a Leicestershire-ben található Watermead Country Park egyik tavában – írta meg a Mirror.

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Egy férfi holttestére bukkantak a tóban. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Holttestet találtak egy tóban

A rendőrséget szombaton, helyi idő szerint 14:28-kor riasztották a 350 hektáros természetvédelmi területre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy holttestet láttak a vízben.

A helyszínre a Leicestershire-i Rendőrség és az East Midlands Mentőszolgálat egységei is kivonultak. 

A férfit rövid időn belül kiemelték a vízből, azonban az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség közlése szerint a halálesetet jelenleg tisztázatlan körülmények között bekövetkezett esetként kezelik, közben a nyomozók vizsgálják a tragédia körülményeit. A férfi személyazonosságát és életkorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Leicester külvárosában fekvő Watermead Country Park népszerű kirándulóhely, amely tavakkal, erdős területekkel, kerékpárutakkal és horgászhelyekkel várja a látogatókat. A hatóságok folytatják a vizsgálatot annak megállapítására, mi vezetett a férfi halálához.

 

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