Holttestet találtak egy népszerű kirándulóhely tavában, nyomoz a rendőrség

Nyomozást indított a rendőrség, miután egy férfi holttestét találták meg a Leicestershire-ben található Watermead Country Park egyik tavában – írta meg a Mirror.
Holttestet találtak egy tóban
A rendőrséget szombaton, helyi idő szerint 14:28-kor riasztották a 350 hektáros természetvédelmi területre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy holttestet láttak a vízben.
A helyszínre a Leicestershire-i Rendőrség és az East Midlands Mentőszolgálat egységei is kivonultak.
A férfit rövid időn belül kiemelték a vízből, azonban az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.
A rendőrség közlése szerint a halálesetet jelenleg tisztázatlan körülmények között bekövetkezett esetként kezelik, közben a nyomozók vizsgálják a tragédia körülményeit. A férfi személyazonosságát és életkorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A Leicester külvárosában fekvő Watermead Country Park népszerű kirándulóhely, amely tavakkal, erdős területekkel, kerékpárutakkal és horgászhelyekkel várja a látogatókat. A hatóságok folytatják a vizsgálatot annak megállapítására, mi vezetett a férfi halálához.