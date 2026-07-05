Holttestet találtak egy népszerű kirándulóhely tavában, nyomoz a rendőrség

Nyomozást indított a rendőrség, miután egy férfi holttestét találták meg a Leicestershire-ben található Watermead Country Park egyik tavában – írta meg a Mirror.

Egy férfi holttestére bukkantak a tóban. (A kép illusztráció.)

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Holttestet találtak egy tóban

A rendőrséget szombaton, helyi idő szerint 14:28-kor riasztották a 350 hektáros természetvédelmi területre, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy holttestet láttak a vízben.

A helyszínre a Leicestershire-i Rendőrség és az East Midlands Mentőszolgálat egységei is kivonultak.

A férfit rövid időn belül kiemelték a vízből, azonban az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség közlése szerint a halálesetet jelenleg tisztázatlan körülmények között bekövetkezett esetként kezelik, közben a nyomozók vizsgálják a tragédia körülményeit. A férfi személyazonosságát és életkorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Leicester külvárosában fekvő Watermead Country Park népszerű kirándulóhely, amely tavakkal, erdős területekkel, kerékpárutakkal és horgászhelyekkel várja a látogatókat. A hatóságok folytatják a vizsgálatot annak megállapítására, mi vezetett a férfi halálához.