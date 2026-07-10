Hónapokig a nappaliban tartotta felesége holttestét, mosószerrel álcázta a bomlás szagát

A holttest egy Kentucky állambeli ház nappalijában feküdt hónapokon keresztül. A rendőrség június 18-án érkezett a Hardin megyei házhoz, miután a férfi unokahúga jóléti ellenőrzést kért, mivel január óta nem látta a nagynénjét, és elérni sem tudta őt.

John Emrich hónapokon át rejtegette a holttestet

Fotó: Hardin County Sheriff's Office

Mivel senki sem nyitott ajtót, a nő rendőrökkel együtt tért vissza a házhoz. John Emrich ekkor megmutatta nekik, hogy a felesége már hónapok óta holtan fekszik a kanapén.

A nyomozás szerint a nő februárban halt meg, a férfi azonban nem értesítette a hatóságokat. A hatóságok szerint azért nem jelentette a halálesetet, mert nem akart megválni a feleségétől. Mosószert szórt a holttestre, hogy csökkentse a bomlásból eredő kellemetlen szagot.

A 59 éves férfit azonnal őrizetbe vették, és holttesttel való visszaélés miatt emeltek ellene vádat – írja a True Crime News. A bíróság szerint úgy bánt az elhunyt testével, hogy az sérti az átlagos családi kegyeleti normákat.

A hatóságok egyelőre úgy vélik, hogy a nő természetes halállal halt meg, ugyanakkor a nyomozás még folyamatban van, és további vádemelések sem kizártak.

Csontvázzá bomlott holttestet találtak egy kupac szemét alatt egy lakásban

Megrázó felfedezést tettek a takarítók egy brooklyni lakásban, ahol egy csontvázzá bomlott emberi holttestet találtak a felhalmozott lomok alatt. A holttest miatt őrizetbe vettek egy 53 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy eltitkolta a halálesetet.