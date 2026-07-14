Holttestekre bukkantak egy liftaknában a hatalmas tűz után Brüsszelben

Súlyos tűzeset rázta meg kedd hajnalban Brüsszel belvárosát: egy építés alatt álló épületben keletkezett tűzben többen életüket vesztették, a mentőcsapatok pedig holttestekre bukkantak a liftaknában. A hatóságok szerint legalább hat embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván – adta hírül a svájci Blick.

A brüsszeli OXY épületben, a Place De Brouckere-en kitört tűz helyszíne, 2026. július 14-én.

Fotó: EMILE WINDAL / AFP

A tűz a De Brouckère téren álló, felújítás alatt lévő Oxy épület második emeletén ütött ki.

Az ingatlanban a munkálatok befejezése után irodák, lakások és egy négycsillagos szálloda működött volna.

A liftaknában terjedtek tovább a lángok

A tűz gyorsan továbbterjedt, és rövid idő alatt óriási méreteket öltött. A leszakadó törmelék és a lángok a liftaknán át az épület alsó szintjeire is eljutottak, a mínusz második emeleten pedig újabb tűzfészek alakult ki.

A brüsszeli OXY épületben, a Place De Brouckere-en kitört tűz helyszíne, 2026. július 14-én, kedden. A Brüsszeli Munkaügyi Felügyelőség megerősítette, hogy több holttestet találtak a liftaknákban, 6 embert továbbra sem találtak.

Fotó: EMILE WINDAL / AFP

Holttestek a liftaknában

A brüsszeli tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre, hogy megfékezze a mélygarázsban és az alsó szinteken tomboló lángokat.

A tüzet időközben sikerült eloltani, a mentési munkálatok azonban továbbra is tartanak. A megrongálódott liftek miatt a szakemberek még mindig vizsgálják a liftaknákat és a liftkabinokat.

A belga De Morgen beszámolója szerint a brüsszeli munkaügyi felügyelet megerősítette, hogy több holttestet találtak.

Időközben több holttestet is felfedeztünk a liftaknákban. Egyelőre nem tudjuk pontosan, hány áldozata van a tragédiának, jelenleg hat embert még mindig eltűntként tartanak nyilván

– közölték.

Súlyos tűz pusztított egy építés alatt álló komplexumban Brüsszel belvárosában. Fotó: EMILE WINDAL / AFP

A tűzben két ember égési sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították.

Az épületben dolgozó mintegy 200 munkást időben sikerült kimenekíteni.

Korábban is volt tűz ugyanitt

Az Oxy épület nem először kerül a hírekbe. Tavaly áprilisban már keletkezett tűz a komplexum tetején, ám akkor senki sem sérült meg.

A többfunkciós beruházás az egykori Muntcentrum helyén épül, és a tervek szerint irodák, lakások, éttermek, valamint egy négycsillagos szálloda kap majd benne helyet. A mostani tragédia pontos okát a hatóságok még vizsgálják.