Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tűz

Holttestekre bukkantak egy liftaknában a hatalmas tűz után Brüsszelben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Legalább kétszáz munkást menekítettek ki abból az épületből, ahol a lángok a liftaknán keresztül terjedtek tovább Brüsszelben. A tragédiának már több halálos áldozata van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzbrüsszeltöbb holttestet

Súlyos tűzeset rázta meg kedd hajnalban Brüsszel belvárosát: egy építés alatt álló épületben keletkezett tűzben többen életüket vesztették, a mentőcsapatok pedig holttestekre bukkantak a liftaknában. A hatóságok szerint legalább hat embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván – adta hírül a svájci Blick

holttest, This photograph shows a general view of the OXY Tower housing complex where a fatal fire broke out in Brussels on July 14, 2026. The Brussels Labour Inspectorate said several bodies had been found in the building's lift shafts, while six people remained missing. The fire broke out on the second floor of the building, which was undergoing renovation. (Photo by EMILE WINDAL / Belga / AFP) / Belgium OUT
A brüsszeli OXY épületben, a Place De Brouckere-en kitört tűz helyszíne, 2026. július 14-én.
Fotó: EMILE WINDAL / AFP

A tűz a De Brouckère téren álló, felújítás alatt lévő Oxy épület második emeletén ütött ki. 

Az ingatlanban a munkálatok befejezése után irodák, lakások és egy négycsillagos szálloda működött volna.

A liftaknában terjedtek tovább a lángok

A tűz gyorsan továbbterjedt, és rövid idő alatt óriási méreteket öltött. A leszakadó törmelék és a lángok a liftaknán át az épület alsó szintjeire is eljutottak, a mínusz második emeleten pedig újabb tűzfészek alakult ki.

the scene of a fire at the OXY building at place De Brouckere, in Brussels, Tuesday 14 July 2026s. The Brussels Labour Inspectorate confirms several bodies were found in the lift shafts, 6 people are still missing. The fire broke out on the second floor of the building that is currently being renovated. BELGA PHOTO EMILE WINDAL (Photo by EMILE WINDAL / BELGA MAG / Belga via AFP)
A brüsszeli OXY épületben, a Place De Brouckere-en kitört tűz helyszíne, 2026. július 14-én, kedden. A Brüsszeli Munkaügyi Felügyelőség megerősítette, hogy több holttestet találtak a liftaknákban, 6 embert továbbra sem találtak.
Fotó: EMILE WINDAL / AFP

Holttestek a liftaknában

A brüsszeli tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre, hogy megfékezze a mélygarázsban és az alsó szinteken tomboló lángokat.

A tüzet időközben sikerült eloltani, a mentési munkálatok azonban továbbra is tartanak. A megrongálódott liftek miatt a szakemberek még mindig vizsgálják a liftaknákat és a liftkabinokat.

A belga De Morgen beszámolója szerint a brüsszeli munkaügyi felügyelet megerősítette, hogy több holttestet találtak.

Időközben több holttestet is felfedeztünk a liftaknákban. Egyelőre nem tudjuk pontosan, hány áldozata van a tragédiának, jelenleg hat embert még mindig eltűntként tartanak nyilván

– közölték.

the scene of a fire at the OXY building at place De Brouckere, in Brussels, Tuesday 14 July 2026s. The Brussels Labour Inspectorate confirms several bodies were found in the lift shafts, 6 people are still missing. The fire broke out on the second floor of the building that is currently being renovated. BELGA PHOTO EMILE WINDAL (Photo by EMILE WINDAL / BELGA MAG / Belga via AFP)
Súlyos tűz pusztított egy építés alatt álló komplexumban Brüsszel belvárosában. Fotó: EMILE WINDAL / AFP

A tűzben két ember égési sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. 

Az épületben dolgozó mintegy 200 munkást időben sikerült kimenekíteni.

Korábban is volt tűz ugyanitt

Az Oxy épület nem először kerül a hírekbe. Tavaly áprilisban már keletkezett tűz a komplexum tetején, ám akkor senki sem sérült meg.

A többfunkciós beruházás az egykori Muntcentrum helyén épül, és a tervek szerint irodák, lakások, éttermek, valamint egy négycsillagos szálloda kap majd benne helyet. A mostani tragédia pontos okát a hatóságok még vizsgálják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!