Hihetetlen jelenet a darts-vb után, homárjelmezes férfit keresnek a rendőrök

A londoni rendőrség egy homárjelmezbe öltözött férfit keres, akit egy súlyos bántalmazás ügyében szeretnének kihallgatni. Az incidens a 2025-ös PDC Darts-világbajnokság helyszíne előtt történt – írta meg a The Sun.

Homárjelmezes gyanúsítottat keresnek. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Egy homárjelmezes férfi miatt indult nyomozás a londoni darts-világbajnokság után

A Metropolitan Police tájékoztatása szerint a húszas éveiben járó sértett 2025. december 13-án, délután fél ötkor hagyta el a rendezvényt, amikor összetűzésbe került egy homárjelmezt viselő férfiakból álló társasággal.

A szóváltásnak a biztonsági szolgálat vetett véget, ám röviddel később a férfi ismét találkozott a csoporttal a helyszín előtti sétányon.

A rendőrség szerint ekkor a társaság egyik tagja arcon ütötte a sértettet, aki az ütéstől elvesztette az eszméletét. A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, később pedig feljelentést tett.

A nyomozók térfigyelő kamerás felvételt is közzétettek arról a férfiról, akit az ügyben keresnek.

Lizzie Coster nyomozó elmondta, hogy a sérült mielőbbi felépülését kívánják, és bíznak abban, hogy a feltűnő homárjelmez segít valakinek felismerni a gyanúsítottat.

A rendőrség arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.