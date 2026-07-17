Orkánerejű vihar és meteocunami csapott le a magyarok kedvenc üdülőhelyére – videók

Szélsőséges időjárás söpört végig a horvát tengerpart északi és középső részén. A meteocunami Hvar szigetén, Pulában és Zadar térségében is látványos vízszintváltozást, valamint jelentős anyagi károkat okozott – írta meg a Világgazdaság.

Szélsőséges időjárás csapott le a horvát tengerpartra. A meteocunami miatt a víz elöntötte a partot, majd hirtelen visszahúzódott (a kép illusztráció) Fotó: Vladimir Srajber/Pexels

Riasztó jelenetek a horvát tengerparton: egyszerre öntött ki és tűnt el a tenger

Orkánerejű vihar csapott le a horvát tengerpartra, ahol hajók sodródtak el, fák dőltek ki, több partszakaszt pedig elöntött a víz. A Zadar térségét és Hvar szigetét sújtó szélsőséges időjárás miatt a tűzoltók megkezdték a károk felszámolását.

A Hvar szigetén fekvő Stari Gradban meteocunami alakult ki. A tenger előbb elöntötte a rakpartot, ezért több turista sietve elhagyta a partot, majd rövid időn belül hirtelen visszahúzódott. A vízszint körülbelül 60 centiméterrel a megszokott szint alá süllyedt, emiatt több kikötött csónak és kisebb hajó a mederfenékhez ért – számolt be a Slobodna Dalmacija.

A meteocunamit nem földrengés, hanem a légnyomás gyors változása idézi elő. A horvát partvidéken ezt a ritka jelenséget scigának vagy sesnek nevezik. A szokatlan tengerszint-ingadozást az Isztriai-félszigettől Közép-Dalmáciáig több helyen is megfigyelték, Pulában és Zadar alacsonyabban fekvő részein szintén kilépett a tenger a medréből.

A viharrendszer heves széllökésekkel söpört végig az Adrián. Isztria déli részén óránként 108, Losinj szigetén pedig 115 kilométeres szelet mértek. A legerősebb széllökések elsősorban a zárai szigetvilágot érték, ahol a kikötőkben komoly veszélybe kerültek a kisebb hajók és csónakok.

A közösségi médiában megjelent felvételeken hánykolódó hajók, hatalmas hullámok és az orkánerejű szél látható. A hatóságok szerint jelentős anyagi károk keletkeztek, személyi sérülésről azonban nem érkezett hír.