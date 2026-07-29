Ha Horvátországba utazik, erre készüljön: extrém hőség jön, kiadták a legmagasabb riasztást

A következő napokban rendkívüli hőség vár Horvátországban, ezért azoknak a magyaroknak is érdemes fokozottan figyelniük, akik az Adriára készülnek nyaralni. A horvát meteorológiai szolgálat szerint a hétvégétől helyenként 40 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, miközben az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést – írja az Index.hr.

Splitben is extrém hőség várható a következő napokban.

Fotó: MICHAEL RUNKEL / AFP

Szombattól jön az igazán nagy forróság

A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat (DHMZ) figyelmeztetése szerint egy erős anticiklon miatt nagyon meleg és száraz levegő áramlik az ország fölé. Ennek hatására

szombattól a nappali csúcshőmérséklet többnyire 35 és 40 fok között alakul.

A meteorológusok arra is felhívják a figyelmet, hogy a hőség nemcsak nappal lesz megterhelő.

A tengerparton a hajnali hőmérséklet is 25 fok körül vagy afölött maradhat, ezért az éjszakák sem biztosítanak valódi lehűlést.

Az előrejelzések szerint ez az időjárás augusztus első hetének nagy részében kitart.

Több népszerű nyaralóhelyen piros riasztás várható

A DHMZ előrejelzése alapján a hét második felében egyre több térségben emelik a hőségriasztás szintjét.

Csütörtökön az északi Adria térségében és a partvidék egy részén már piros meteorológiai riasztás lesz érvényben.

Pénteken a piros figyelmeztetés az északi Adria mellett Horvátország legdélebbi részére is kiterjed.

Szombaton és vasárnap több népszerű turisztikai régióban – köztük Rijekában, Splitben, Dubrovnikban és Zágráb térségében – is a legmagasabb szintű hőségriasztás lép életbe.

Ezeket tanácsolják a nyaralóknak

A horvát polgári védelem azt javasolja, hogy

10 és 17 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon,

különösen az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a krónikus betegek és a szabadtéren dolgozók.

A hatóságok azt ajánlják, hogy:

fogyasszanak sok folyadékot, elsősorban vizet;

kerüljék az alkoholt, a cukros italokat és a nehéz ételeket;

viseljenek világos, jól szellőző ruházatot, kalapot és napszemüveget;

használjanak fényvédő krémet;

a sportolást és egyéb megterhelő tevékenységeket inkább a kora reggeli vagy esti órákra időzítsék.

Arra is külön figyelmeztetnek, hogy gyermekeket, időseket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni.

Ha valakinél szédülés, fejfájás, gyengeség, hányinger, szapora pulzus vagy zavartság jelentkezik, azonnal árnyékba kell vonulni, le kell hűteni a szervezetet, és szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.