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horvátország

Víztölcsér tarolt le két horvátországi kempinget, egy embert villámcsapás miatt vittek kórházba

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Hatalmas vihar pusztított a kedvelt nyaralóhelyen. Több embert is kórházba szállítottak, köztük egy nőt villámcsapás okozta sérülésekkel. Két horvátországi kempingben jelentős károkat okozott egy víztölcsér is.
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horvátországvíztölcsérvihar

A vasárnap hajnalban lecsapó víztölcsér jelentős károkat okozott a horvátországi Losinj szigetén, a viharban ketten megsérültek. Krk egyik kempingjében hétfőn villámcsapás ért egy nőt - idézte a horvát sajtó jelentését az MTI. A víztölcsér két tengerparti kempingben végzett jelentős pusztítást.

Hatalmas károkat okozott Horvátországban a vihar
Hatalmas károkat okozott Horvátországban a vihar. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Hatalmas károkat okozott Horvátországban a vihar

A mentőegységek hétfőn is dolgoztak a károk felszámolásán, megtisztították az utakat, elszállították a megrongálódott járműveket, és kimentették a lakókocsikban rekedt embereket. A helyreállításba a helyiek is bekapcsolódtak.

A vihar két sérültjét helikopterrel a rijekai klinikai központba szállították. Egyiküket megműtötték, és továbbra is intenzív osztályon ápolják, a másik sérültet ellátása után hazaengedték.

Hétfő reggel egy rövid vihar után néhány másodperc alatt megemelkedett a tenger szintje Mali Losinjban. A víz elöntötte a rakpartot, valamint több étterem és kávézó teraszát. Szemtanúk szerint az emberek elmenekültek a partról, a vendéglátósok pedig sietve próbálták biztonságba helyezni a berendezéseket.

Hasonló tengerszint-ingadozás négy nappal korábban is kialakult az Adriai-tenger északi és középső térségében. A légnyomás hirtelen változása által kiváltott meteocunami során a tenger szintje rövid idő alatt jelentősen megemelkedhet, majd gyorsan visszasüllyedhet.

Krk egyik kempingjében hétfő reggel villám csapott egy napernyőt vivő nőbe. Egy közelben tartózkodó mentős azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a sérültet helikopterrel a rijekai klinikai központba szállították. A nőt intenzív osztályon kezelik.

A horvát meteorológiai szolgálat hétfőre is zivatarokat és felhőszakadásokat jelzett az Adria térségében, és a teljes horvát tengerpartra elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki.

@danielg9723 Sinoć je pijavica poharala kamp Rapoća u Nerezinama 🌪️🌧️🌪️ #kamp #pijavica #lošinj #hrvatska #vrijeme ♬ izvorni zvuk - danijel

 

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