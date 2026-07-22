Videón, ahogy a hős kutya elkergeti a kisfiúra támadó medvét

A hős kutya heves ugatással vetette magát a medve után, majd beleharapott és elkergette. A támadás pillanatait a ház biztonsági kamerája rögzítette.

Hős kutya mentette meg a medvétől a hatéves kisfiút (a kép illusztráció)

Hős kutya mentette meg a medvétől a hatéves kisfiút

Egy család kutyája akadályozta meg, hogy egy fekete medve rátámadjon egy hatéves kisfiúra az amerikai Connecticut államban. A július 4-én történt esetet a ház biztonsági kamerája rögzítette – számolt be róla a Daily Mail.

A kisfiú felé rohant a medve

Colton a torringtoni otthonuk kocsibejáróján játszott, amikor váratlanul egy fekete medvebocs rohant felé. Az állat körülbelül kétszer akkora volt, mint a család Bella nevű husky keverék kutyája.

Family's heroic dog fights off bear that charged at 6-year-old boy in shocking video https://t.co/dp1HBwMlBK — Daily Mail (@DailyMail) July 22, 2026

Bella azonnal a medve után vetette magát, hevesen ugatott, majd a kocsibejáró közepén utolérte és beleharapott. A megriadt medve menekülés közben nekicsapódott egy csónaknak, végül a házak között az erdőbe futott.

Kitüntették a bátor kutyát

A kisfiú apja szerint Bella korábban soha nem ugatott ilyen vadul. A kutya jutalmul külön steaket kapott, később pedig két helyi politikus hivatalos elismeréssel és jutalomfalatokkal tüntette ki bátor tettéért.

Hős kutya találta meg az eltűnt kisgyermeket – videón a megható mentés

A rendőrség közlése szerint az év elején egy 3 éves eltűnt kisfiú után kutatták át a várost, amikor egy kutya eléjük szaladt és ugatni kezdett. A négylábú olyan kitartó volt, hogy a nyomozók úgy döntöttek, követik.

A kutya az egyik ház kertjébe vezette őket, onnan pedig a garázsba, ahol egy autó állt. A rendőrök benéztek a járműbe, ahol az anyósülésen megtalálták a halálra rémült kisfiút.

A hatóságok feltörték az autót, és kimenekítették a gyermeket, aki nem sérült meg az incidens során.

Hős kutya mentette meg egy sebesült nő életét

Egy átlagos esti séta kis híján tragédiába torkollott Floridában, egy Eeyore nevű hős kutya mentette meg az idős nő életét. A 86 éves nő férje hétfő este jelezte a rendőrségnek, hogy felesége nem tért haza a kutyasétáltatásból. Amikor a rendőrség elkezdte keresni a környéken az eltűntet, váratlan formában érkezett segítség.