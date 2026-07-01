Elfelejtette bölcsődébe vinni fiát, a tűzforró autóban rekedt a kisgyermek

Holtan találtak egy másfél éves kisfiút egy felforrósodott autóban a tűző napon a floridai Plantation városában hétfőn. A gyermek órákig a hőségtől felforrósodott járműben maradhatott, mire rátaláltak már nem tudták megmenteni az életét – írja a New York Post.

Hőség követelt újabb áldozatot, forró autóban felejtett kisgyermek halt meg Floridában (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A másfél éves kisfiút az apja vitte bölcsődébe, azonban megfeledkezett róla, és egyenesen a munkahelyére hajtott, gyermekét pedig a járműben hagyta.

A tragédiára csak akkor derült fény, amikor a férfi délután fel akarta venni fiát a bölcsődében, de a gondozók mondták, hogy be sem adta reggel.

Az autóhoz siettek, ahol a hátsó ülésen megtalálták a gyermeket, de az életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

Hétfőn a hőmérséklet Floridában elérte a 34 Celsius-fokot, a hőérzet pedig meghaladta a 39 fokot. Ilyen időben egy lezárt autó belső hőmérséklete percek alatt életveszélyessé válhat.

Még résnyire lehúzott ablakok mellett is gyorsan akár 50-60 fokra emelkedhet a hőmérséklet az utastérben.