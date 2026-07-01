Elfelejtette bölcsődébe vinni fiát, a tűzforró autóban rekedt a kisgyermek

Holtan találtak egy másfél éves kisfiút egy felforrósodott autóban a tűző napon a floridai Plantation városában hétfőn. A gyermek órákig a hőségtől felforrósodott járműben maradhatott, mire rátaláltak már nem tudták megmenteni az életét – írja a New York Post.
A másfél éves kisfiút az apja vitte bölcsődébe, azonban megfeledkezett róla, és egyenesen a munkahelyére hajtott, gyermekét pedig a járműben hagyta.
A tragédiára csak akkor derült fény, amikor a férfi délután fel akarta venni fiát a bölcsődében, de a gondozók mondták, hogy be sem adta reggel.
Az autóhoz siettek, ahol a hátsó ülésen megtalálták a gyermeket, de az életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.
Hétfőn a hőmérséklet Floridában elérte a 34 Celsius-fokot, a hőérzet pedig meghaladta a 39 fokot. Ilyen időben egy lezárt autó belső hőmérséklete percek alatt életveszélyessé válhat.
Még résnyire lehúzott ablakok mellett is gyorsan akár 50-60 fokra emelkedhet a hőmérséklet az utastérben.
A tűzforró kocsiban vesztette életét a hároméves kisfiú a hőségben
Újabb tragédiához vezetett a pokoli hőség, amely jelenleg Franciaországban is tombol. A hírek szerint június 24-én, szerdán Saint-Gratienben, Val-d'Oise-ban találtak rá holtan egy hároméves kisfiúra a szülei a kocsijukban, akiről addig azt hitték, a szobájában alszik.
Megfeledkezett gyermekeiről az anya: 70 fokra forrósodott autóban vesztette életét két kisfiú
A négyéves Kassim Benouali és kétéves öccse, Sadek azt követően hunyt el, miután egy autóban rekedtek, ahol a hőmérséklet elérhette a 70 Celsius-fokot is. A gyermekekre az édesanyjuk, Wafa El Boubkari talált rá eszméletlenül, miután hazatértek az úszásból és egy szupermarketben tett látogatásból a carpentras-i Bois de l'Ubac-ban.