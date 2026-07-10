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hőség

Tovább pusztít a hőség Franciaországban, kezd kiszáradni az ország leghosszabb folyója

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Aggasztó képek láttak napvilágot. Az aszály egyre inkább súlyosbodik Franciaországban, mialatt szerte Európában rekordokat döngető hőség tombolt júniusban.
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hőségaszályFranciaországfolyó

Tovább súlyosbodik az aszály Franciaországban: az ország leghosszabb folyója lassan kész homokzátonnyá alakul, a Nyugat-Európában rekordokat döntögető hőség közepette. Néhány nemrégiben megosztott fotón az látható, amint a több mint 1008 kilométer hosszú Loire folyó Montjean-sur-Loire-ban szinte teljesen kopárrá vált, a beszámolók szerint pedig a Maisons-du-Bois-Lièvremont községben található Doubs folyó ugyancsak kezd kiapadni.

France, Limony, July 9, 2026. Thermometer and dried-up river in the Ardeche region. 72 departments under orange alert this Thursday. Photograph by Romain Doucelin / Hans Lucas. France, Limony, 2026/07/09. Thermometre et riviere seche en Ardeche. 72 departements en vigilance orange ce jeudi. Photographie de Romain Doucelin / Hans Lucas. (Photo by Romain Doucelin / Hans Lucas via AFP)
A hőség hatására kezd kiapadni Franciaország leghosszabb folyója  / Fotó: ROMAIN DOUCELIN / Hans Lucas

A hőség hatására kezd kiapadni Franciaország leghosszabb folyója

A szélsőséges hőmérséklet miatt korábban iskolákat zártak be, több tízezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, és több mint kétezer ember életét követelte a hőhullám országszerte. A vízkészleteket megsemmisítette az emelkedő hőmérséklet, és közel egy tucat megyében legalább egy településen a legmagasabb válságszint alá került a csapvíz. A lakosságot emiatt arra kérték, korlátozzák a vízfogyasztásukat, és kerüljék a növények öntözését, az autómosást, valamint az úszómedencék feltöltését is.

A hírek szerint a múlt hónap volt a második legmelegebb június világszerte, a bolygó pedig a feljegyzések kezdete óta a legmagasabb júniusi tengerfelszíni hőmérsékletet produkálta. 

Franciaországban a közel 80 évvel ezelőtti feljegyzések kezdete óta az volt a legforróbb nap, amikor június 24-én a délnyugati Pissos városában 44,3 Celsius-fokig kúszott a hőmérő higanyszála, ami miatt az egész országban vörös hőségriadót hirdettek. 

Mindeközben a napokban súlyos erdőtüzek pusztítottak Dél-Franciaországban, mérgező füst spöpört végig Görögországon, a spanyolországi Costa Braván pedig riasztást rendeltek el, mivel az előrejelzések szerint Európa-szerte 40 Celsius-fok várható. A nemzeti hatóságok továbbá több mint 4700 halálesetről számoltak be Franciaországban, Belgiumban, Spanyolországban és Hollandiában a júniusi hőhullám alatt - írja a Daily Mail.

 

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