Tragédia, tragédia hátán a hőség miatt: már napi ezer felett az áldozatok száma Franciaországban

Már több mint napi ezer haláleset köthető a hőkupola miatti rendkívüli hőhullámhoz Franciaországban. Mint arról többször beszámoltunk, a franciáknál gyerekek vesztették életüket miután hőgutát kaptak, emberek fulladtak a vízbe a meleg elől menekülve, de a spanyoloknál is mindössze három nap alatt több mint 200-an hunytak el a kánikula miatt. Most azonban még megrázóbb adat látott napvilágot: a francia közegészségügyi hivatal (Santé Publique France) közlése szerint június 24-én, szerdán több mint 1200 halálesetet regisztráltak, csütörtökön és pénteken pedig már meghaladta az 1400-at a napi elhunytak száma. A hőséget megelőző hónapokban naponta átlagosan 900–1000 halálesetet jelentettek.

Több mint napi ezer haláleset köthető a rekkenő hőséghez Franciaországban. Fotó: David Tomaseti / Unsplash

A hivatal hangsúlyozta, hogy bár a hőség minden korosztályt érint, az elhunytak 85 százaléka 65 év feletti volt. A halálesetek száma a kórházakban, az idősotthonokban és a magánlakásokban is emelkedett, különösen sokan vesztették életüket saját otthonukban.

Tragédia, tragédia hátán a hőség miatt

A hőhullám más gyászt okozó eseteket is okozott: Laurent Nuñez belügyminiszter szerint június 18. óta több mint 70 ember fulladt vízbe Franciaországban, míg a brit sajtó beszámolói szerint négy, ötévesnél fiatalabb gyermek vesztette életét, miután forró autóban maradt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója, Hans Henri P. Kluge szerint az ilyen hőhullámok már nem kivételes események, hanem visszatérő válsághelyzetek. Figyelmeztetett: a jövő nyarai még forróbbak lesznek, ezért minden országnak átfogó hőségvédelmi intézkedésekre van szüksége

- írja a People.