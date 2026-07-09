Pokoli kánikula tombol Európában, Barcelonában 112 éves rekord dőlt meg

Pokoli kánikula perzseli Európa több országát, a hőhullám pedig továbbra sem enged a szorításából. A hőség már a kórházakat, az időseket és az áramellátást is veszélyezteti.
Rekordhőség perzseli Európát, Barcelonában 112 éves csúcs dőlt meg
Újabb súlyos hőhullám éri Nyugat-Európát, miközben több országban is extrém hőség miatt adtak ki figyelmeztetést. Barcelonában 40,7 Celsius-fokot mértek, ami 112 év mérései alapján rekordnak számít. Spanyolország egyes mérőállomásain még ennél is magasabb, akár 44 fokos hőmérsékletet regisztráltak.
A forróság Franciaországban is komoly figyelmeztetéseket hozott. Az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben, Bordeaux-ban és Perpignanban 38 fok, Nantes-ban 37 fok, Párizsban pedig 35 fok várható.
Észak-Olaszországban Firenzében és Bolognában szintén 36 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
A brit egészségügyet is megterheli a hőség
Az Egyesült Királyságban a hatóságok arra kérik az embereket, hogy vegyék komolyan a kánikulát, különösen a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A brit egészségügyi szolgálat szerint a nyári hőség már akkora nyomást gyakorol a kórházakra, mint korábban a téli időszak.
A mentőszolgálatok külön arra figyelmeztetnek, hogy az emberek nézzenek rá idős rokonaikra, szomszédaikra és ismerőseikre. A 65 év felettiek kevésbé érzékelhetik pontosan testhőmérsékletüket, ezért náluk gyorsabban kialakulhat hőstressz vagy kiszáradás.
Az áramellátásra is hatással lehet a kánikula
A hőség már az infrastruktúrát is próbára teszi. Nagy-Britannia hálózatüzemeltetője figyelmeztetést adott ki, mert a ventilátorok és légkondicionálók használata miatt nőhet az áramfogyasztás. Az országban az idei harmadik hőhullám zajlik, Londonban akár 34 fok is lehet.
Írországban szintén magas hőmérséklet miatti figyelmeztetést adtak ki több megyére. A nappali hőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot, éjszaka pedig 15 fok felett maradhat, ami vízbiztonsági kockázatokat, hőstresszt és alvási nehézségeket okozhat. Klímakutatók szerint Európa júniusi hőhulláma a valaha mért legsúlyosabb volt, és a klímaváltozás hatása nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna – írja a The Guardian.
Lángba borult Dél-Európa, halálos erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban
Dél-Európában pusztító erdőtüzek terjednek, miközben a hőhullám és a 40 fokos hőség tovább nehezíti a védekezést. Franciaországban meghalt egy 22 éves önkéntes tűzoltó, Spanyolországban pedig villákat és szállodákat kellett kiüríteni. A legsúlyosabb helyzet a francia Pyrénées-Orientales megyében alakult ki, ahol a trevillachi tűz már 4900 hektárt perzselt fel, és csaknem 10 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.
Eddig több ezer ember halálát okozta a hőhullám Európában
Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban 3700 többlethalálesetet regisztráltak a júniusi hőhullám alatt, amely miatt Európa-szerte az egekbe szökött a hőmérséklet. A hatóságok figyelmeztettek, hogy ezek a számok csak előzetesek és tovább emelkedhetnek.