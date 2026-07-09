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hőhullám

Pokoli kánikula tombol Európában, Barcelonában 112 éves rekord dőlt meg

1 órája
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Több országban is rendkívüli meleg nehezíti a mindennapokat, miközben Barcelonában 112 éves melegrekord dőlt meg. A hőség Európában már nemcsak időjárási kérdés, hanem egészségügyi és infrastrukturális probléma is.
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hőhullámfranciaországeurópaspanyolországhőség

Pokoli kánikula perzseli Európa több országát, a hőhullám pedig továbbra sem enged a szorításából. A hőség már a kórházakat, az időseket és az áramellátást is veszélyezteti.

Súlyos hőség és kánikula tombol Európában: Spanyolországban 44 fokot mértek, a hőhullám az egészséget és az áramellátást is veszélyezteti., A woman uses an umbrella to protect from the sun during a heatwave while visiting La Sagrada Familia in Barcelona on July 7, 2026. Spain's AEMET weather agency on Tuesday declared a top level red heat alert in three eastern regions and predicted that temperatures would rise above 40C. The Aragon, Catalonia and Valencia regions are predicted to be among the worst hit in a new heatwave that is hitting southern Europe this week. Forecasters have said it will last until at least Thursday. (Photo by Lluis Gene / AFP)
Súlyos hőség és kánikula tombol Európában: Spanyolországban 44 fokot mértek, a hőhullám az egészséget és az áramellátást is veszélyezteti (A kép 2026. július 7-én készült) Fotó: LLUIS GENE / AFP

Rekordhőség perzseli Európát, Barcelonában 112 éves csúcs dőlt meg

Újabb súlyos hőhullám éri Nyugat-Európát, miközben több országban is extrém hőség miatt adtak ki figyelmeztetést. Barcelonában 40,7 Celsius-fokot mértek, ami 112 év mérései alapján rekordnak számít. Spanyolország egyes mérőállomásain még ennél is magasabb, akár 44 fokos hőmérsékletet regisztráltak.

A forróság Franciaországban is komoly figyelmeztetéseket hozott. Az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben, Bordeaux-ban és Perpignanban 38 fok, Nantes-ban 37 fok, Párizsban pedig 35 fok várható.

 Észak-Olaszországban Firenzében és Bolognában szintén 36 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

A brit egészségügyet is megterheli a hőség

Az Egyesült Királyságban a hatóságok arra kérik az embereket, hogy vegyék komolyan a kánikulát, különösen a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A brit egészségügyi szolgálat szerint a nyári hőség már akkora nyomást gyakorol a kórházakra, mint korábban a téli időszak.

A tourist fills a bottle at the "Barcaccia" fountain in front of the Spanish Steps during a hot summer day in Rome on July 9, 2026. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A mentőszolgálatok külön arra figyelmeztetnek, hogy az emberek nézzenek rá idős rokonaikra, szomszédaikra és ismerőseikre. A 65 év felettiek kevésbé érzékelhetik pontosan testhőmérsékletüket, ezért náluk gyorsabban kialakulhat hőstressz vagy kiszáradás.

Az áramellátásra is hatással lehet a kánikula

A hőség már az infrastruktúrát is próbára teszi. Nagy-Britannia hálózatüzemeltetője figyelmeztetést adott ki, mert a ventilátorok és légkondicionálók használata miatt nőhet az áramfogyasztás. Az országban az idei harmadik hőhullám zajlik, Londonban akár 34 fok is lehet.

A woman uses an umbrella to protect from the sun during a heatwave while visiting La Sagrada Familia in Barcelona on July 7, 2026. Spain's AEMET weather agency on Tuesday declared a top level red heat alert in three eastern regions and predicted that temperatures would rise above 40C. The Aragon, Catalonia and Valencia regions are predicted to be among the worst hit in a new heatwave that is hitting southern Europe this week. Forecasters have said it will last until at least Thursday. (Photo by Lluis Gene / AFP)
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Írországban szintén magas hőmérséklet miatti figyelmeztetést adtak ki több megyére. A nappali hőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot, éjszaka pedig 15 fok felett maradhat, ami vízbiztonsági kockázatokat, hőstresszt és alvási nehézségeket okozhat. Klímakutatók szerint Európa júniusi hőhulláma a valaha mért legsúlyosabb volt, és a klímaváltozás hatása nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna – írja a The Guardian.

Lángba borult Dél-Európa, halálos erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban

Dél-Európában pusztító erdőtüzek terjednek, miközben a hőhullám és a 40 fokos hőség tovább nehezíti a védekezést. Franciaországban meghalt egy 22 éves önkéntes tűzoltó, Spanyolországban pedig villákat és szállodákat kellett kiüríteni. A legsúlyosabb helyzet a francia Pyrénées-Orientales megyében alakult ki, ahol a trevillachi tűz már 4900 hektárt perzselt fel, és csaknem 10 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.

Eddig több ezer ember halálát okozta a hőhullám Európában

Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban 3700 többlethalálesetet regisztráltak a júniusi hőhullám alatt, amely miatt Európa-szerte az egekbe szökött a hőmérséklet. A hatóságok figyelmeztettek, hogy ezek a számok csak előzetesek és tovább emelkedhetnek.

 

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