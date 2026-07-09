Pokoli kánikula tombol Európában, Barcelonában 112 éves rekord dőlt meg

Pokoli kánikula perzseli Európa több országát, a hőhullám pedig továbbra sem enged a szorításából. A hőség már a kórházakat, az időseket és az áramellátást is veszélyezteti.

Súlyos hőség és kánikula tombol Európában: Spanyolországban 44 fokot mértek, a hőhullám az egészséget és az áramellátást is veszélyezteti (A kép 2026. július 7-én készült) Fotó: LLUIS GENE / AFP

Rekordhőség perzseli Európát, Barcelonában 112 éves csúcs dőlt meg

Újabb súlyos hőhullám éri Nyugat-Európát, miközben több országban is extrém hőség miatt adtak ki figyelmeztetést. Barcelonában 40,7 Celsius-fokot mértek, ami 112 év mérései alapján rekordnak számít. Spanyolország egyes mérőállomásain még ennél is magasabb, akár 44 fokos hőmérsékletet regisztráltak.

A forróság Franciaországban is komoly figyelmeztetéseket hozott. Az ország nagy részén narancssárga hőségriasztás van érvényben, Bordeaux-ban és Perpignanban 38 fok, Nantes-ban 37 fok, Párizsban pedig 35 fok várható.

Észak-Olaszországban Firenzében és Bolognában szintén 36 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

A brit egészségügyet is megterheli a hőség

Az Egyesült Királyságban a hatóságok arra kérik az embereket, hogy vegyék komolyan a kánikulát, különösen a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A brit egészségügyi szolgálat szerint a nyári hőség már akkora nyomást gyakorol a kórházakra, mint korábban a téli időszak.

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A mentőszolgálatok külön arra figyelmeztetnek, hogy az emberek nézzenek rá idős rokonaikra, szomszédaikra és ismerőseikre. A 65 év felettiek kevésbé érzékelhetik pontosan testhőmérsékletüket, ezért náluk gyorsabban kialakulhat hőstressz vagy kiszáradás.

Az áramellátásra is hatással lehet a kánikula

A hőség már az infrastruktúrát is próbára teszi. Nagy-Britannia hálózatüzemeltetője figyelmeztetést adott ki, mert a ventilátorok és légkondicionálók használata miatt nőhet az áramfogyasztás. Az országban az idei harmadik hőhullám zajlik, Londonban akár 34 fok is lehet.

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Írországban szintén magas hőmérséklet miatti figyelmeztetést adtak ki több megyére. A nappali hőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot, éjszaka pedig 15 fok felett maradhat, ami vízbiztonsági kockázatokat, hőstresszt és alvási nehézségeket okozhat. Klímakutatók szerint Európa júniusi hőhulláma a valaha mért legsúlyosabb volt, és a klímaváltozás hatása nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna – írja a The Guardian.