A rendkívüli hőség miatt szokatlan figyelmeztetést adtak ki egy népszerű angliai kirándulóhelyen: arra kérik a látogatókat, hogy ne üljenek a fák alá, mert a hőstressz miatt az ágak minden előjel nélkül leszakadhatnak.

Rendkívüli hőség, váratlan veszélyre hívták fel a park látogatóinak figyelmét.

Fotó: Rodion Kutsaiev / Unsplash

A hőség miatt már a fák is veszélyt jelentenek

A lincolnshire-i Normanby Hall Country Park közölte, hogy a tartós szárazság és a magas hőmérséklet komoly terhelést jelent a fák számára. A park munkatársai szerint a növények ilyenkor túlélési üzemmódba kapcsolnak, és a meggyengült ágakat váratlanul ledobhatják.

Liam Dent, a park kertészeti szakembere a BBC-nek elmondta, hogy a vízhiány miatt a fák a törzsük védelmére összpontosítanak, ezért a repedezett vagy sérült ágakat egyszerűen elengedik.

A park arra kéri a látogatókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az idős fák közelében, lehetőség szerint ne piknikezzenek és ne parkoljanak nagy ágak alatt, valamint tartsák be az ideiglenes figyelmeztetéseket és a személyzet útmutatásait.

A figyelmeztetés egy időben érkezett azzal, hogy Nagy-Britannia a nyár negyedik hőhullámára készül. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége több térségre borostyánsárga hőségriasztást adott ki, miközben a meteorológiai szolgálat szerint szerdán

London térségében akár 33 Celsius-fok is lehet.

A szakemberek szerint az idei nyár rendkívüli szárazsága súlyosan megterheli a környezetet. Egyes tavak és vizes élőhelyek kiszáradtak, több folyó vízszintje is kritikusan alacsony, miközben a vízfogyasztás a legmelegebb napokon akár 30 százalékkal is megugrik.