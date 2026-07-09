Kitálalt a hospice nővér: az emberek gyakran ugyanazt látják és mondják haláluk előtt

Egy hospice ápolónő pontosan elmagyarázta, mi történik, amikor az emberek meghalnak. Kiemelte, hogy nem szabad félnünk a haláltól, mivel az egy normális dolog és az élet velejárója.

Próbálja áttörni a halál témáját körülvevő tabut a hospice nővér. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Próbálja áttörni a halál témáját körülvevő tabut a hospice nővér

A 62 éves Penny Hawkins Smith 20 éves tapasztalattal rendelkezik abban, hogy emberek ágya mellett ül halálukkor. Elmondása szerint, amikor az emberek a haldoklás folyamatába kerülnek gyakran látomásokat élnek át, és utazásokról beszélnek. Ez egyfajta vigaszt nyújt nekik utolsó óráikban.

A hospice nővér szerint a halál nem egy negatív dolog, sőt teljesen normális.

Amikor az orvosokat tanítják, arra képezik ki őket, hogy embereket mentsenek meg és meghosszabbítsák az életet. A halált kudarcnak tekintjük, tabutémává tettük. Minél kevesebbet tudsz valamiről, annál ijesztőbb lehet, ezért nem akarunk róla beszélni.

Penny azon dolgozik, hogy normalizálja a halál témáját, így gyakran oktat.

A halál lehet szép dolog, de nem akkor, ha rettegsz attól, amit látsz, és azt gondolod, hogy ez nem normális.

Az elmúlt 20 évben számos ember ágya mellett ült utolsó napjaikban vagy óráikban. Célja máig az, hogy a halál folyamatát normalizálja a család és a beteg számára.

Sokan jönnek hospice ellátásba, és nem realizálják, hogy ez azt jelenti, hogy rövid a várható élettartamuk. Néha egyenesnek kell lennem, voltak olyan betegek, akik aktívan haldokoltak, és a család még azt sem tudta, hogy már csak óráik vannak vele. Normalizálom a haldoklás folyamatát, és tudatom velük, hogy ami történik, az normális, és hogy ezt állandóan látjuk.

Penny elmondása szerint egy haldokló ember egészen másképp éli meg a dolgokat, gyakran látomásokat látnak vagy régebbi utazások elevenülnek meg előttük újra.

Vannak pszichológiai és biológiai változások, valamint paranormálisabb tevékenységek. A betegek látomásokat élhetnek át, amelyekben szeretteiket látják múltjukban, vagy az ég felé nyúlnak. Utazásokról is beszélhetnek, például egy utolsó útról vagy egy nagy kalandról.

Penny elmondta, hogy minden halálesetnek megvannak az egyéni jellemzői, de ha valaki természetes halállal távozik az a haldoklás folyamatán halad végig.

Általában a hospiceban az emberek nem halnak meg hirtelen, többnyire egyre többet alszanak. Reakcióképtelen állapotba kerülnek, halálkómába esnek, majd elhunynak. Ez a tipikus élmény azoknál az embereknél, akiket hagynak természetes halállal meghalni

- idézte szavait a Mirror.