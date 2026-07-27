5-ös kategóriájú hurrikán tombol a Csendes-óceán felett

A Genevieve hétfőn kora reggel 5-ös erősségű hurrikánná alakult, amely a meteorológusok szerint az első ilyen erejű vihar a csendes-óceáni térség keleti részén az elmúlt két évben. Várhatóan a nyílt tengeren marad, és a mexikói partokkal nagyjából párhuzamos útvonalon halad majd tovább.

260 km/h-s szélsebességgel tombol a Genevieve hurrikán. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

260 km/h-s szélsebességgel tombol a Genevieve hurrikán

A miami Nemzeti Hurrikánközpont szerint a Genevieve maximális tartós szélsebessége 260 km/h volt. A vihar központja a mexikói kikötővárostól, Manzanillótól körülbelül 855 kilométerre délnyugatra helyezkedett el, és 20 km/h sebességgel északnyugat felé haladt.

Partmenti riasztás vagy figyelmeztetés nincs érvényben, de a hurrikánközpont közölte, hogy a ciklon által korbácsolt hullámok, amelyek valószínűleg életveszélyes viszonyokat okoznak a vízen, már elérték Mexikó délnyugati partvidékének és a Baja California-félszigetnek egyes részeit. A hurrikán gyengülése keddtől várható.

Mindeközben a Csendes-óceánon északnyugatabbra a Fausto hurrikán 1-es erősségű viharrá szelídült, miközben folytatta útját a Hawaii-szigetek irányába. Az időjárás-előrejelzések szerint várhatóan a következő napokban trópusi viharrá enyhül, de arra figyelmeztetnek, hogy szigetek egyes részein továbbra is jelentős hullámverést okozhat - írta az AP News.