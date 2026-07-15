Napokon belül hurrikánná alakulhat egy trópusi vihar a Csendes-óceán felett

Kialakult a Csendes-óceánon az Elida trópusi vihar. A meteorológusok szerint még nem jelent veszélyt a szárazföldre, de napokon belül hurrikánná erősödhet.

Csütörtök estére már hurrikán lehet a trópusi viharból. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Csütörtök estére már hurrikán lehet a trópusi viharból

A ciklon középpontja a tengeren van, mintegy 909 kilométerre délnyugatra Kaliforniai-félsziget déli csücskétől. A maximális tartós szélsebesség jelenleg körülbelül 64 kilométer/óra a Nemzeti Hurrikánközpont előrejelzése szerint.

Azonban folyamatos erősödés várható. Az Elida várhatóan csütörtök estére hurrikánná válik, és pénteken éri el a csúcspontját. Jelenleg nincsenek érvényben part menti figyelmeztetések - írta az AP News.