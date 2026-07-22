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Rutinellenőrzés buktatta le a sofőrt – 19 husky kutyát szállítottak egy furgonban

1 órája
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Szokatlan felfedezést tettek a német rendőrök egy rutinellenőrzés során az A7-es autópályán. 19 husky kutyát rendkívül szűk helyen szállították egy műszakilag hibás furgonban.
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huskyNémetországállatmenhely

A német szövetségi rendőrség 19 huskyt talált egy furgonban egy rutinellenőrzés során az A7-es autópályán, Flensburg térségében — számolt be róla a Focus.

A 19 huskyt egy állatmenhelyre szállították,
A 19 huskyt egy állatmenhelyre szállították
Fotó: Bundespolizeiinspektion Flensburg

Szűk helyen szállították a huskykat

A rendőrség tájékoztatása szerint a fehér Ford zárt áruszállítóban összesen 19 husky volt. Tizenöt kutyát ketrecekben helyeztek el, két állat a raktér hátsó részében tartózkodott, további kettő pedig az első utasülés előtti lábtérben volt.

Az intézkedő rendőrök megállapították, hogy a jármű nem rendelkezett a kötelező biztosítással, emellett olyan műszaki hibákat is találtak, amelyek miatt biztonsági okokból nem folytathatta útját.

Mivel a furgont a helyszínen kivonták a forgalomból, a kutyák további szállítása nem volt megoldható. A rendőrök ezért értesítették az illetékes állategészségügyi hatóságot.

Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a jármű egyik, 61 éves német utasa ellen testi sértés miatt elfogatóparancs volt érvényben.

A férfi a rá kiszabott, közel ezer eurós pénzbírság befizetésével elkerülte a 15 napos helyettesítő szabadságvesztést, miután édesanyja egy észak-rajna–vesztfáliai rendőrkapitányságon rendezte az összeget.

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