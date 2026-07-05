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tűz

Lángokban áll a magyarok egyik kedvenc üdülőhelye - videó

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Újra és újra lángra kap a bozót Hvar szigetén, a levegőből kell oltani.
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tűzhvar - szigethvari műveleti terület

Szombat kora délután tűz ütött ki a Hvar-sziget Ivan Dolac nevű területén, amelyet a Hvari Műveleti Terület tűzoltói két vízszóró repülőgép segítségével oltanak – közölte a spliti Megyei Tűzoltó- és Mentőműveleti Központ (ZVOC) – írja az Index.

Újra és újra lángra kap a bozót Hvar szigetén, a levegőből kell oltani.
Újra és újra lángra kap a bozót Hvar szigetén, a levegőből kell oltani. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Split-Dalmácia megyei tűzoltók már több napja küzdenek a tüzek ellen, és a legnagyobb gondot a Csiovó szigetén fekvő Zsedno faluban tomboló tűz jelenti, amelyet még nem nyilvánítottak eloltottnak.

Az elmúlt napokban fújó „bura” szél többször is újra lángra lobbantotta a tüzet.

 

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