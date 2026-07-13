Felesége és lánya szeme láttára halt meg a brit turista, miután lecsúszott a szálloda vízi csúszdáján

Meghalt Ibiza szigetén egy 64 éves brit turista, miután lecsúszott a szállodája vízi csúszdáján, majd a medencébe érkezve nem jött fel a víz felszínére.

Miután a leért az ibizai szálloda vízi csúszdáján, nem jött fel a felszínre - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A férfi a nyugat-ibizai Cala Tarida üdülőhely egyik szállodájában nyaralt a családjával, a tragédia szemtanúi között volt a felesége és a lánya is.

A riasztás szombaton délelőtt fél 12 körül érkezett, miután a szálloda vendégei és dolgozói észrevették, hogy a férfi bajba került a medencében.

A hotel munkatársai azonnal megkezdték az újraélesztést, mellkaskompressziót alkalmaztak, valamint defibrillátort is használtak, miután megállapították, hogy a férfi szíve leállt. A kiérkező mentők átvették az ellátását, de már nem tudták megmenteni az életét.

A brit turistát a helyszínen halottnak nyilvánították körülbelül egy órával az első segélyhívás után.

Brit, 64, dies after sliding down Ibiza hotel water slide in front of his wife and daughter https://t.co/esKL8msz0O — Daily Mail (@DailyMail) July 13, 2026

A spanyol rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit. Az elsődleges helyszíni szemle során nem találtak olyan sérüléseket a férfi testén, amelyek arra utalnának, hogy a csúszdán vagy a medencében beütötte volna magát.

A hatóságok szerint a boncolás tisztázhatja, hogy a férfi még a vízbe érkezése előtt szenvedett-e valamilyen rosszullétet vagy egészségügyi problémát, amely a tragédiához vezethetett – írja a Daily Mail.

A brit külügyminisztérium egyelőre nem kommentálta az esetet. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Az ibizai buliturizmus sötét oldala

A magyar bulituristák által is kedvelt bulisziget egyszerre csillogó aranybánya, ahol milliárdokat költenek a turisták és szomorú tragédiák színhelye is. Ibiza szigetén a szuperklubokban ezrek buliznak, a turisták szórják a pénzt, egy korsó sörért akár 18 eurót is elkérnek. Mindenhol jelen vannak a drogok, a féktelen partizásban 2010 óta közel 200 brit turista halt meg, legtöbben erkélyről zuhantak a mélybe.