Fekete füst lepte el Manhattant, robbanószerkezettel támadt egy férfi

Egy férfit őrizetbe vettek, miután hétfő reggel gyújtószerkezetet hozott működésbe egy New York-i szövetségi épület (ICE) előtt. Az incidensben ketten könnyebben megsérültek – írta meg a Daily Mail.

Robbanás az ICE épületénél.

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Gyújtószerkezetet robbantott egy férfi az ICE épületénél

Az eset az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) alsó-manhattani irodájánál, a 26 Federal Plaza előtt történt. Kash Patel, az FBI igazgatója az X-en közölte, hogy

a gyanúsítottat elfogták, az ügyet pedig a Szövetségi Nyomozó Iroda terrorellenes munkacsoportja vizsgálja.

A helyszínről készült felvételeken hatalmas lángok és sűrű fekete füst látható a szövetségi épület előtt. A mentésben és a helyszín biztosításában az FBI ügynökei, valamint az ICE munkatársai is részt vettek.

A New York-i rendőrség közlése szerint az ügyhöz egy lőfegyver is kapcsolódik. A hatóságok úgy tudják, hogy a gyanúsított korábban többször is részt vett ICE-ellenes tiltakozásokon.

A rendőrök egy kocsit is átvizsgáltak, amelyet a férfi magával vitt. Ebben tűzijátékokat és airsoft fegyvereket találtak. A hatóságok szerint a házilag készített gyújtószerkezet tűzijátékokból és gyúlékony folyadékból állt.

A kocsin egy „ICE Off Our Streets” feliratú tábla is volt.

Zohran Mamdani, New York polgármestere elítélte a történteket. Közölte, megkönnyebbült, hogy senki sem sérült meg súlyosan, és hangsúlyozta, hogy a városvezetés minden támogatást megad a szövetségi nyomozáshoz.