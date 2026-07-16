Feltételhez köti az ukrán menekültek védelmét az Európai Unió

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy egy évvel, 2028. március 4-ig meghosszabbítják az ideiglenes védelem időtartamát azok számára, akik az ukrajnai háború elől menekültek el. A döntés célja, hogy kiszámíthatóságot és jogbiztonságot nyújtson az érintetteknek, miközben az EU továbbra is támogatja Ukrajnát.

A jövőben az ideiglenes védelem csak azoknak új kérelmezőknek jár, akik eleget tettek ukrajnai katonai kötelezettségeiknek

Fotó: AFP

Új feltételek az ideiglenes védelemhez

A tagállamok ugyanakkor arról is megállapodtak, hogy a jövőben az ideiglenes védelmet csak azok az új kérelmezők kaphatják meg, akik eleget tettek ukrajnai katonai kötelezettségeiknek. Az új szabály kizárólag a jövőbeni kérelmekre vonatkozik, a már védelem alatt állók jogállását nem érinti.

A gyakorlatban az új kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy megfelelnek katonai kötelezettségeiknek. Ezt például olyan útlevéllel tehetik meg, amelyben szerepel az ukrán hatóságok kilépési bélyegzője, vagy papíralapú, illetve elektronikus dokumentummal, amely igazolja a felmentést vagy a kötelezettségek teljesítését.

Jim O’Callaghan ír igazságügyi, belügyi és migrációs miniszter hangsúlyozta, hogy az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna mellett az orosz agresszióval szemben. Szerinte a védelem meghosszabbítása stabilitást biztosít azoknak, akik az EU-ban találtak menedéket, ugyanakkor figyelembe veszi Ukrajna jogos védelmi érdekeit is.

Ukrán katonák Zaporizzsja környékén

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Az ideiglenes védelem jelenlegi szabályai 2027. március 4-ig voltak érvényben – írja az European Council.

Az intézkedés 2022 márciusi bevezetése óta több mint 4 millió ukrán menekült részesült ebben a jogállásban az Európai Unióban. Az idei év májusának végén 4,38 millió ember állt ideiglenes védelem alatt.

Az ideiglenes védelem az Európai Unió rendkívüli válságkezelési mechanizmusa, amelyet tömeges menekülthullám esetén alkalmaznak. Az érintettek az unió egész területén egységes jogosultságokat kapnak:

tartózkodási jogot,

munkavállalási lehetőséget,

lakhatási támogatást,

egészségügyi ellátást,

szociális segítséget,

valamint a gyermekek számára oktatáshoz való hozzáférést.

A döntést az Európai Unió Tanácsa a következő hetekben hivatalosan is elfogadja.

Ezután az intézkedés megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a közzétételt követő napon hatályba lép.