Meglepő módon ünnepelte évfordulóját Amerika, 250 évre elrejtettek egy időkapszulát

A több mint 4 mázsás, speciális kialakítású, rozsdamentes, több rétegű acélkapszulát 4 méter mélyen süllyesztették a talajba, hogy a tervek szerint 250 év múlva, 2276. július 4-én nyissák fel.

Időkapszulát helyeztek el Philadelphiában (A kép illusztráció.)

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Időkapszulát helyeztek el

A kapszula tartalmához az ország minden szövetségi állama és kapcsolt területe hozzájárult a rá jellemző tárggyal, valamint szerepel benne a három hatalmi ág, a Kongresszus, az adminisztráció és az igazságszolgáltatás ajándéka.

Digitális adathordozón a jövőnek küldött kapszula tartalmazza a Függetlenségi Nyilatkozat Thomas Jefferson által írt első változatát, az amerikai himnusz szövegének kéziratát Francis Scott Key-től, valamint a himnusz egy korai, 1898-ból származó hangfelvételét.

A kapszulában elhelyezték a legismertebb amerikai üdítőital ikonikus üvegét, valamint a legismertebb amerikai mobiltelefonmárka legújabb modelljét.

Az időkapszula kialakításáról egy 2016-ban kétpárti támogatással elfogadott törvény rendelkezett, azzal, hogy az az Egyesült Államok függetlenségének 500. évfordulóján nyitható fel.

Annak érdekében, hogy az időkapszula létezése nem merüljön feledésbe, a jogszabály eljárásrendet is előír a nemzeti parkok felügyeletéért felelős szövetségi szervezet számára, hogy az egymást követő vezetések átadás-átvetéli iratai között szerepeljen. Az elhelyezés helyén dísztábla is emlékeztet arra, hogy ott a jövőnek szánt emléktárgy található mélyen a földbe ásva.

Hasonló kezdeményezések jelenleg is vannak az Egyesült Államokban, így az ország függetlenségének 200. évfordulóján egy 200 évre szóló időkapszulát helyeztek el, és bíztak a kongresszusi könyvtár gondjaira.

Az 1876-ban a 100. évfordulón készült, a 200. évfordulóra címzett üzenetet 1976-ban nyitották ki.