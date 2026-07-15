Háromszor fejbe lőtt valaki egy idős nőt, rejtélyes gyilkosság történt Amerikában

Megölhette idős volt munkaadóit egy 17 éves tinédzser fiú, akit kettős gyilkossággal vádolnak. A rendőrség a házban 280 töltényhüvelyt talált, a védelem szerint azonban nincs közvetlen igazságügyi bizonyíték, amely a fiút az idős házaspár halálához kötné.

Megölhette az idős házaspárt a náluk dolgozó tinédzser (illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Megölhette az idős házaspárt a náluk dolgozó tinédzser

Egy 17 éves mississippi fiút azzal vádolnak, hogy meggyilkolta azt az idős házaspárt, amelynek korábban dolgozott. Cordarius Hobbs állítólag június 3-án tört be Billy Blair és felesége, Virginia Carol Blair otthonába Mendenhallben.

A családtagok szerint a fiú korábban kisebb munkákat végzett a házaspárnak, például takarított a ház körül. Nagyapja azt mondta, unokáját a lövöldözés napján is munkára hívhatták, és szerinte az ügy több részlete sem áll össze.

A házhoz három vállalkozó érkezett generátort szerelni. Nyitva találták az asszony autóját, az üléseken pedig több fegyvert láttak, ezért értesítették a rendőrséget. A kiérkező egyenruhásokra lövéseket adtak le, majd közel kétórás fegyveres patthelyzet alakult ki.

Mississippi teen accused of killing elderly couple had worked for them before shooting: family https://t.co/XeT8FzLjfy pic.twitter.com/3LSKoOna7C — New York Post (@nypost) July 15, 2026

Hobbs később megpróbált elmenekülni, de elfogták. A 71 éves nőt egy hálószobában, magzati pózban találták meg, három lövéssel a tarkóján. A 74 éves férfi a konyhában feküdt, az arcát három lövés érte. A házban három fegyvert és 280 töltényhüvelyt találtak. A védelem szerint nincs közvetlen igazságügyi bizonyíték a fiú ellen – számolt be a New York Post.

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