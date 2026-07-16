Ki akarták tenni az idősotthonból a 96 éves nagymamát, mert túl vad bulikat rendezett - videó

Az Egyesült Államokban élő, 96 éves Lillian Droniak, vagyis a „Grandma Droniak” néven ismert TikTok-sztár kis híján elveszítette helyét az idősotthonban, miután rendszeresen éjszakába nyúló bulikat rendezett – írja a Heute.

Majdnem kirakták a 96 éves nagyit egy amerikai idősotthonból a vad bulijai miatt (a kép illusztráció).

Fotó: Shutterstock

A nő neve valószínűleg azoknak is ismerősen cseng, akik ritkán használják a TikTokot.

A 96 éves amerikai influenszert több mint 15 millióan követik TikTokon, Instagramon pedig további négymillió rajongója van.

„Havi 12 ezer dollárt fizetek, hadd bulizzak!”

Lillian Droniak 2024-ben, egy lábtörést követően költözött be egy amerikai idősotthonba, ahol hamar kiderült, hogy nem a csendes estéket kedveli. Rendszeresen bulikat szervezett a szobájában, amelyek sokszor késő éjszakáig tartottak, és az alkoholos nedűk sem voltak kivételes kellékek ezeknek a „szeánszoknak”.

Az intézmény vezetősége végül hivatalos figyelmeztető levelet adott át neki. Ebben azt írták, hogy a partik nem megengedettek, a többi lakónak pedig nem adhat alkoholt. A biztonsági kamerák felvételei szerint vendégei még éjjel egy óra után is nála „tivornyáztak”. A levélben arra is figyelmeztették, hogy újabb szabályszegés esetén akár a bentlakását is felülvizsgálhatják.

A 96 éves nagyinak szemmel láthatóan nem szökött fel a vérnyomása a figyelmeztetéstől:

egy TikTok-videóban egyszerűen széttépte a levelet, majd kijelentette, hogy havi 12 ezer dollárt (378 ezer forintot) fizet az idősotthonért, ezért akkor bulizik, amikor csak akar.

Másnap egy újabb videót is közzétett, amelyben viccesen arról beszélt, hogy másnapos az előző esti parti után, és hozzátette:

senki sem akadályozhatja meg abban, hogy élete „utolsó fejezetét” jókedvvel és bulizással töltse.

A történet végül békésen zárult. A felek megegyeztek abban, hogy Droniak továbbra is fogadhat „partiarcokat” késő estig, viszont a jövőben nem kínálhat alkoholt az idősotthon többi lakójának.

Miközben a 96 éves TikTok-nagyi még mindig bulikkal hívja fel magára a figyelmet, Brazíliában egy egészen más miatt került reflektorfénybe egy idős férfi. A visszahúzódó életet élő Luiz Carlos dos Santos állítólag már 118 éves, így akár a világ legidősebb embere is lehet.