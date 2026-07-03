Időutazás bizonyítéka lehet egy 1943-as tengerparti fotó? Megdöbbentő dolgot fedeztek fel rajta

Az időutazás lehetőségéről kezdtek vitatkozni az interneten egy 1943 szeptemberében készült tengerparti fénykép miatt. A felvétel az angliai Cornwallban, Towan Beachen készült, és eredetileg brit hadiipari dolgozókat örökített meg, akik a szabadidejüket a tengerparton töltötték.
A fotót Stuart Humphrys tette közzé az X közösségi oldalon. Nem sokkal később többen kiszúrtak egy barna öltönyt viselő férfit a kép közepén, aki úgy tűnik, mintha egy kisebb tárgyat nézne a kezében.
Egyes kommentelők szerint a jelenet olyan benyomást kelt, mintha mobiltelefont használna.
A bejegyzés alatt hamar áradni kezdtek az olyan kommentek, mint „végre előkerült a bizonyíték az időutazás létezésére”, vagy „a férfi egyszerűen egy időutazó turista lehetett” - írja a Daily Star.
A kép megosztója azonban jóval földhözragadtabb magyarázatot adott:
szerinte a férfi nagy valószínűséggel nem telefont tart a kezében, hanem éppen cigarettát sodor.
Nem ez az első alkalom, hogy régi felvételek hasonló találgatásokat indítanak el. Évekkel ezelőtt nagy visszhangot váltott ki egy Charlie Chaplin 1928-as némafilmjének kulisszafelvétele is, amelyen egy nő a füléhez tart egy kisebb tárgyat. Akkor is sokan mobiltelefont emlegettek, míg mások szerint egy korabeli hallókészülékről vagy más hétköznapi eszközről lehetett szó.
Hasonló elméletek születtek Umberto Romano egyik festményével kapcsolatban is, amelyen egyesek szerint egy alak modern mobiltelefonra emlékeztető tárgyat tart a kezében. Korábban még az Apple vezérigazgatója, Tim Cook is tréfásan megjegyezte egy 17. századi holland festmény láttán, hogy talán mégsem tudja pontosan, mikor találták fel az iPhone-t.
A szakértők ugyanakkor rendre arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen képek esetében az emberek gyakran mai tárgyakat vélnek felfedezni régi használati eszközökben. Erre a jelenségre a pszichológiában a mintázatfelismerés egyik sajátos formájaként tekintenek, és önmagában nem tekinthető bizonyítéknak az időutazás létezésére.
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Egy régi családi fénykép miatt indult be a találgatás a közösségi médiában, miután egy férfi furcsa tárgyat vett észre nagyapja kezében. Az időutazás hívei szerint a fotón akár egy modern okostelefon is látható.