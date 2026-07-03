Időutazás bizonyítéka lehet egy 1943-as tengerparti fotó? Megdöbbentő dolgot fedeztek fel rajta

Az időutazás lehetőségéről kezdtek vitatkozni az interneten egy 1943 szeptemberében készült tengerparti fénykép miatt. A felvétel az angliai Cornwallban, Towan Beachen készült, és eredetileg brit hadiipari dolgozókat örökített meg, akik a szabadidejüket a tengerparton töltötték.

Többen az időutazás bizonyítékaként tekintenek a fotóra

Fotó: Twitter/X

A fotót Stuart Humphrys tette közzé az X közösségi oldalon. Nem sokkal később többen kiszúrtak egy barna öltönyt viselő férfit a kép közepén, aki úgy tűnik, mintha egy kisebb tárgyat nézne a kezében.

Egyes kommentelők szerint a jelenet olyan benyomást kelt, mintha mobiltelefont használna.

A bejegyzés alatt hamar áradni kezdtek az olyan kommentek, mint „végre előkerült a bizonyíték az időutazás létezésére”, vagy „a férfi egyszerűen egy időutazó turista lehetett” - írja a Daily Star.

A kép megosztója azonban jóval földhözragadtabb magyarázatot adott:

szerinte a férfi nagy valószínűséggel nem telefont tart a kezében, hanem éppen cigarettát sodor.

Nem ez az első alkalom, hogy régi felvételek hasonló találgatásokat indítanak el. Évekkel ezelőtt nagy visszhangot váltott ki egy Charlie Chaplin 1928-as némafilmjének kulisszafelvétele is, amelyen egy nő a füléhez tart egy kisebb tárgyat. Akkor is sokan mobiltelefont emlegettek, míg mások szerint egy korabeli hallókészülékről vagy más hétköznapi eszközről lehetett szó.

The internet's a funny old thing. Back in 2018, when I first tweeted this photo of British war workers enjoying a break in Newquay, Cornwall, in 1943, little did I suspect that it would all explode and go viral. My tweet suddenly appeared in the Daily Mail, the Daily Express, the… pic.twitter.com/B424bI5cHo — BabelColour (@StuartHumphryes) May 29, 2024

Hasonló elméletek születtek Umberto Romano egyik festményével kapcsolatban is, amelyen egyesek szerint egy alak modern mobiltelefonra emlékeztető tárgyat tart a kezében. Korábban még az Apple vezérigazgatója, Tim Cook is tréfásan megjegyezte egy 17. századi holland festmény láttán, hogy talán mégsem tudja pontosan, mikor találták fel az iPhone-t.

A szakértők ugyanakkor rendre arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen képek esetében az emberek gyakran mai tárgyakat vélnek felfedezni régi használati eszközökben. Erre a jelenségre a pszichológiában a mintázatfelismerés egyik sajátos formájaként tekintenek, és önmagában nem tekinthető bizonyítéknak az időutazás létezésére.

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Egy régi családi fénykép miatt indult be a találgatás a közösségi médiában, miután egy férfi furcsa tárgyat vett észre nagyapja kezében. Az időutazás hívei szerint a fotón akár egy modern okostelefon is látható.