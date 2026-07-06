Az időutazó azt állítja, hogy 2028-ból származik, és nagyon szomorú hírekkel szolgál

Egy önmagát időutazónak valló férfi, aki azt állítja, hogy 2028-ban él, bemutatta a bizonyítékát arra, hogy 340 napot töltött egyedül egy poszt-apokaliptikus világban. Javier, aki a TikTokon osztja meg állításait, ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben él, és kijelenti, hogy már nem léteznek emberek. Állítólag Spanyolországban él, és számos videója kihalt utcákat ábrázol érintetlenül álló épületekkel és autókkal.
Javier 6,6 millió követőt gyűjtött a TikTokon, ahol gyakran posztol hasonló videókat, amelyek Valencia sivár jeleneteit ábrázolják. Fiókja @unicosobreviviente felhasználónév alatt működik, ami azt jelenti, hogy „Csak egy túlélő”.
Azóta további videókat töltött fel a városról, amelyekkel bizonyítani akarja, hogy nincsen rajta kívül egyetlen ember sem. Érdekes módon áram és internet még úgy is van, hogy csak egyedül létezik a világon...
Javier állítja, hogy 340 napja van egyedül, több várost is bejárt emberek után kutatva. Egy felvételén egy múzeumban áll, és állítja, az mindig tele volt emberekkel. Azt állítja, hogy "beragadt" a jövőbe, kétségbeesetten keresi a visszautat, és fenntartja azt az állítását, hogy ő élete túl egyedül az apokalipszist. Korábbi klipjeiben követői segítségéért könyörgött, mondván: „Folyamatosan próbálok emberi életet találni. Kezdem elveszíteni a reményt.