Az időutazó azt állítja, hogy 2028-ból származik, és nagyon szomorú hírekkel szolgál

Egy önmagát időutazónak valló férfi, aki azt állítja, hogy 2028-ban él, bemutatta a bizonyítékát arra, hogy 340 napot töltött egyedül egy poszt-apokaliptikus világban. Javier, aki a TikTokon osztja meg állításait, ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben él, és kijelenti, hogy már nem léteznek emberek. Állítólag Spanyolországban él, és számos videója kihalt utcákat ábrázol érintetlenül álló épületekkel és autókkal.

Az időutazó szerint két éven belül meghal az emberiség

Fotó: AI generated / Freepik

Javier 6,6 millió követőt gyűjtött a TikTokon, ahol gyakran posztol hasonló videókat, amelyek Valencia sivár jeleneteit ábrázolják. Fiókja @unicosobreviviente felhasználónév alatt működik, ami azt jelenti, hogy „Csak egy túlélő”.

Azóta további videókat töltött fel a városról, amelyekkel bizonyítani akarja, hogy nincsen rajta kívül egyetlen ember sem. Érdekes módon áram és internet még úgy is van, hogy csak egyedül létezik a világon...

Javier állítja, hogy 340 napja van egyedül, több várost is bejárt emberek után kutatva. Egy felvételén egy múzeumban áll, és állítja, az mindig tele volt emberekkel. Azt állítja, hogy "beragadt" a jövőbe, kétségbeesetten keresi a visszautat, és fenntartja azt az állítását, hogy ő élete túl egyedül az apokalipszist. Korábbi klipjeiben követői segítségéért könyörgött, mondván: „Folyamatosan próbálok emberi életet találni. Kezdem elveszíteni a reményt.