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négyes ikrek

Ledöbbentek az orvosok: rendkívül ritka, egypetéjű négyes ikrek születtek Ausztráliában

56 perce
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Négygyermekesből hirtelen nyolcgyermekes lett az az ausztrál édesanya, aki nemrég négyes ikreket szült. Az orvosok szerint ez az egyik első olyan eset az országban, hogy egypetéjű négyes ikrek születtek.
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A négygyermekes édesanya, Jenitar Na'amoana nem tervezett több gyereket. Amikor teherbe esett, az meglepetés volt, a legnagyobb sokk azonban még csak ezután következett, ugyanis kiderült, hogy négyes ikreket vár.

Egypetéjű négyes ikreknek adott életét egy ausztrál nő
Egypetéjű négyes ikreknek adott életét egy ausztrál nő. Fotó: GoFundMe

Egypetéjű négyes ikreknek adott életét egy ausztrál nő

A feltételezések szerint Ausztráliában az első ilyen esetként, a 34 éves Na'amoana négy természetes úton fogant, egypetéjű kislánynak adott életet. A négyes ikrek egy 1 a 15 millióhoz esélyű terhességből születtek, miután egyetlen megtermékenyített petesejt vált négyfelé.

Na'amoana hirtelen nyolcgyermekes anyuka lett, miután alig több mint 28 hetes terhesen, császármetszéssel világra hozta kislányait a Royal Brisbane and Women's Kórházban.

Nem hisszük, hogy Ausztráliában történt már valaha ilyen... A világon máshol is talán csak néhány ilyen eset fordulhatott elő, és amikor azt mondom, hogy néhány, az szó szerint kettőt jelent

- mondta a kórház munkatársa, Alexa Bendall.

Családot teljesen váratlanul érte, mikor a meglepetés terhességről kiderült, hogy egy valódi orvosi csoda. Emily, Harriet, Catherine és Alexa július 14-én érkeztek meg.

Nagyon különlegesek. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy gondoskodhatunk erről a csodálatos kis családról, sőt, most már nagy családról. Az egyikőjüket rólam nevezték el, ami egy nagyon szép tisztelgés

- mondta Dr. Bendall, aki már a terhesség megállapítása óta gondoskodik az édesanyáról.

Még soha nem láttunk ilyen típusú spontán fogant terhességet négyes ikrekkel, és valahogy az édesanya minden bonyodalmat és kockázatot elkerült mind saját maga, mind a babái részéről, hogy ma itt lehessen négy gyönyörű újszülött kislánnyal.

A kislányok várhatóan hosszabb időt töltenek majd kórházban, mielőtt hazaengedik őket, de hosszú távú kilátásaik nagyon jónak tűnnek az orvosok szerint.

A család egy GoFundMe-adománygyűjtést indított az újszülöttek ellátásának elősegítésére. Az ebből befolyó összeget az orvosi, utazási és mindennapi költségekre fordítják, illetve remélik, hogy hamarosan tudnak vásárolni egy 10-12 férőhelyes furgont - írta a Daily Mail.

 

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