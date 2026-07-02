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tűzijáték

Rémálommá vált a családi ünneplés: tűzijáték ölte meg a nyolcéves kislányt

37 perce
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Egy illegális tűzijáték robbanása végzett egy nyolcéves kislánnyal, aki a családjával nézte az ünnepi műsort. A tragédia után most vádat emeltek a férfi ellen, aki elindította a tűzijátékot.
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tűzijátékkislányusatragédia

Egy nyolcéves kislány halt meg, miután egy illegális tűzijáték meghibásodott, és a nézők közé lőtte ki a robbanó lövedékeket. A gyerek a családjával együtt nézte a műsort, amikor a vidám ünneplés pillanatok alatt rémálommá változott.

Nyolcéves kislány halt meg egy illegális tűzijáték okozta robbanásban, az Egyesült Államokban (A kép illusztráció)
 Nyolcéves kislány halt meg egy illegális tűzijáték okozta robbanásban, az Egyesült Államokban (A kép illusztráció) Fotó: Markus Spiske / Pexels

Nyolcéves kislány halt meg egy illegális tűzijáték okozta robbanásban

A tragédia tavaly július 4-én történt egy kaliforniai kertvárosban, az Egyesült Álamoban. A hatóságok szerint a család egyik barátja, a 47 éves Earl Decastro több mint egy órán át lőtt fel tűzijátékokat az utcán, majd a fináléhoz meggyújtott egy illegális, professzionális robbanóanyagot tartalmazó eszközt. A szerkezet meghibásodott, és a lövedékek a felhajtón ülő család felé csapódtak.

A kislány, Jasmine Nguyen mellett további, fel nem használt tűzijátékok is voltak, ezek szintén berobbantak. A gyereket kórházba vitték, de nem tudták megmenteni.

Decastrót csaknem egy évvel később vádolták meg gondatlanságból elkövetett emberöléssel és illegális tűzijáték birtoklásával. Akár hat év börtönt is kaphat – írja a New York Post.

Az ügy azért került most újra elő, mert a hatóságok csaknem egy évvel a tragédia után emeltek vádat Decastro ellen. Egyelőre nem derült ki, miért tartott ilyen sokáig a vádemelés.

Korábban is beszámoltunk már tűzijátékokhoz és más pirotechnikai eszközökhöz kapcsolódó robbanásokról, amelyek gyakran emberéleteket követeltek.

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