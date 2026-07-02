Rémálommá vált a családi ünneplés: tűzijáték ölte meg a nyolcéves kislányt

Egy nyolcéves kislány halt meg, miután egy illegális tűzijáték meghibásodott, és a nézők közé lőtte ki a robbanó lövedékeket. A gyerek a családjával együtt nézte a műsort, amikor a vidám ünneplés pillanatok alatt rémálommá változott.
Nyolcéves kislány halt meg egy illegális tűzijáték okozta robbanásban
A tragédia tavaly július 4-én történt egy kaliforniai kertvárosban, az Egyesült Álamoban. A hatóságok szerint a család egyik barátja, a 47 éves Earl Decastro több mint egy órán át lőtt fel tűzijátékokat az utcán, majd a fináléhoz meggyújtott egy illegális, professzionális robbanóanyagot tartalmazó eszközt. A szerkezet meghibásodott, és a lövedékek a felhajtón ülő család felé csapódtak.
A kislány, Jasmine Nguyen mellett további, fel nem használt tűzijátékok is voltak, ezek szintén berobbantak. A gyereket kórházba vitték, de nem tudták megmenteni.
Decastrót csaknem egy évvel később vádolták meg gondatlanságból elkövetett emberöléssel és illegális tűzijáték birtoklásával. Akár hat év börtönt is kaphat – írja a New York Post.
Korábban is beszámoltunk már tűzijátékokhoz és más pirotechnikai eszközökhöz kapcsolódó robbanásokról, amelyek gyakran emberéleteket követeltek.
Illegális tűzijátékok robbantak – többen életüket vesztették az USA-ban
Egy illegális tűzijáték-üzem tragédiája után országos nyomozás indult az Egyesült Államokban. A robbanás hét ember életét követelte, és most több gyanúsított ellen is gyilkossági vádat emeltek. A hatóságok szerint egy évek óta működő illegális hálózat állhat a háttérben.
Robbanás tört ki egy tűzijátékgyárban – sok halott, rengeteg sérült
Egy súlyos ipari baleset rázta meg Közép-Kínát, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár Hunan tartományban. A robbanás következtében legalább 21 ember meghalt a hivatalos jelentések szerint.
Az ügy azért került most újra elő, mert a hatóságok csaknem egy évvel a tragédia után emeltek vádat Decastro ellen. Egyelőre nem derült ki, miért tartott ilyen sokáig a vádemelés.