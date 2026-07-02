Rémálommá vált a családi ünneplés: tűzijáték ölte meg a nyolcéves kislányt

Egy nyolcéves kislány halt meg, miután egy illegális tűzijáték meghibásodott, és a nézők közé lőtte ki a robbanó lövedékeket. A gyerek a családjával együtt nézte a műsort, amikor a vidám ünneplés pillanatok alatt rémálommá változott.

Nyolcéves kislány halt meg egy illegális tűzijáték okozta robbanásban, az Egyesült Államokban (A kép illusztráció) Fotó: Markus Spiske / Pexels

Nyolcéves kislány halt meg egy illegális tűzijáték okozta robbanásban

A tragédia tavaly július 4-én történt egy kaliforniai kertvárosban, az Egyesült Álamoban. A hatóságok szerint a család egyik barátja, a 47 éves Earl Decastro több mint egy órán át lőtt fel tűzijátékokat az utcán, majd a fináléhoz meggyújtott egy illegális, professzionális robbanóanyagot tartalmazó eszközt. A szerkezet meghibásodott, és a lövedékek a felhajtón ülő család felé csapódtak.

A kislány, Jasmine Nguyen mellett további, fel nem használt tűzijátékok is voltak, ezek szintén berobbantak. A gyereket kórházba vitték, de nem tudták megmenteni.

Decastrót csaknem egy évvel később vádolták meg gondatlanságból elkövetett emberöléssel és illegális tűzijáték birtoklásával. Akár hat év börtönt is kaphat – írja a New York Post.

Korábban is beszámoltunk már tűzijátékokhoz és más pirotechnikai eszközökhöz kapcsolódó robbanásokról, amelyek gyakran emberéleteket követeltek.

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