Ez átírhatja a történelmet: rejtélyes víz alatti várost találtak Indiában

A különleges régészeti lelőhelyet még 2000 decemberében fedezte fel az indiai Nemzeti Óceántechnológiai Intézet (NIOT), miközben a kutatók a térségben környezeti vizsgálatokat végeztek.

India partjainál talált víz alatti város írhatja át az emberi civilizáció történetét Fotó: Pinterest

A kutatók szonártechnológia segítségével hatalmas, geometrikus alakzatokat azonosítottak a tengerfenéken, mintegy 36 méteres mélységben. A feltételezett település maradványai több mint nyolc kilométer hosszan és három kilométer szélességben húzódhatnak.

Több ezer éves leletek kerültek elő a tenger mélyéről

A lelőhelyről előkerült tárgyak között kerámiadarabokat, gyöngyöket, szobortöredékeket, falmaradványokat, valamint emberi csontokat és fogakat is találtak.

Egyes szénizotópos vizsgálatok szerint bizonyos leletek akár 9500 évesek is lehetnek. Ha ez a keltezés helytálló lenne, az alapjaiban változtatná meg az emberi történelemről alkotott képet, mivel a jelenleg ismert korai városi civilizációknál – például az Indus-völgyi kultúránál – is régebbi településről lehetne szó.

Murli Manohar Joshi indiai tudományos és technológiai miniszter 2001-ben úgy nyilatkozott, hogy a felfedezés egy olyan civilizációhoz köthető, amely idősebb lehet az Indus-völgyi civilizációnál.

Az Indus-völgyi kultúra a mai Pakisztán és India északnyugati részén alakult ki, és a világ egyik legkorábbi városias civilizációjának számít Mezopotámia és az ókori Egyiptom mellett.

A kutatók között nincs egyetértés a leletek koráról

Bár a felfedezés hatalmas érdeklődést váltott ki, a régészek között továbbra sincs egyetértés abban, hogy pontosan milyen korú és jelentőségű a lelőhely.

Egyes szakértők szerint a szonárképeken látható szabályos alakzatok valóban emberi építmények lehetnek. Más kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tengerfenéken található tárgyak egy része természetes folyamatok következtében is kerülhetett a helyszínre.

A vita egyik központi eleme egyetlen fadarab, amelynek korát körülbelül 9500 évre becsülték. Több szakértő szerint azonban önmagában ez nem bizonyítja, hogy az egész lelőhely ilyen idős.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a Khambhat-öböl rendkívül nehezen kutatható terület az erős áramlatok és folyamatosan mozgó homok miatt.