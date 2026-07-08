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Indiai földcsuszamlás: csodával határos módon élte túl a katasztrófát egy házaspár – videó

1 órája
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Hajszálon múlt egy házaspár élete az indiai Kerala államban, amikor hatalmas földcsuszamlás zúdult az útra. A drámai pillanatokat videó is megörökítette: a hömpölygő sártenger egy tartálykamiont is elsodort, miközben a párnak az utolsó pillanatban sikerült elmenekülnie.
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túlélőföldcsuszamlásIndia

Csodával határos módon menekült meg egy házaspár az indiai földcsuszamlástól Keralában. Mint arról korábban beszámoltunk, az Indiát súlytó heves esőzések miatt megindult a hegyoldan Wayanad körzetében, az Anakkampoyil–Kalladi alagútépítés közelében történt. A történtekről videó is készült, amelyen az látható, hogy az emberek esernyőkkel a kezükben figyelik a területet, amikor a talaj hirtelen megindul, majd hirtelen, néhány másodperc alatt hatalmas mennyiségű sár és törmelék zúdul az útra, magával sodorva egy tartálykocsit és több más járművet. A természeti katasztrófa emberéleteket követelt, van akit eltűntként keresnek, azonban egy házaspár isteni szerencse által megmenekült.

Indiai földcsuszamlás: vannak túlélők.
Indiai földcsuszamlás: vannak túlélők. Fotó: X

Megijedtem, amikor láttam, hogy a sártömeg felénk zúdul. Semmit sem tudtunk tenni. Valahogy sikerült a férjemmel együtt elmenekülnünk

 - nyilatkozta az asszony, akinek a keze sérült csak meg a katasztrófában, amelyet biztos benne, hogy csak a szerencsének és Istennek köszönhetően éltek túl azok után, hogy eleinte feléjük sodorta a teherautót a hömpölygő sár:

 A teherautó a másik irányba haladt, de a földcsuszamlás elsodorta. Isten visszaadta az életünket.

 

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A mentésben több szervezet is részt vesz, a szakemberek folyamatosan kutatják a törmeléket, mert attól tartanak, hogy további emberek rekedhettek a sárlavina alatt. Helyzetüket nehezíti, hogy  térség egyik fontos hídját is teljesen betemette a föld és a törmelék, ezért a nehézgépek és egységek nehezen tudják megközelíteni a helyszínt. 

 

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