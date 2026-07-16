Elsüllyedt egy szellemhajó Indonéziában, legalább egy ember meghalt, sokan eltűntek

Az indonéz hatóságok tájékoztatása szerint a KM Nurul Salsa nevű személyhajó szerdán indult el Jampea sziget kikötőjéből, fedélzetén 70 utassal és legénységi taggal. A hajó az út során nemcsak embereket, hanem koprát, szarvasmarhákat és motorkerékpárokat is szállított.

Indonézia: elsüllyedt egy személyhajó, egy ember meghalt, 23 utas eltűnt

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A jelentések szerint a hajó motorja meghibásodott, majd a jármű süllyedni kezdett a célállomástól mintegy 43 tengeri mérföldre, vagyis körülbelül 79 kilométerre. A hajó a Selayar-szigetek felé tartott Dél-Sulawesi tartományban.

A mentőegységek csütörtökön 46 túlélőt találtak meg, miközben 23 eltűnt utas után tovább folytatták a kutatást.

A mentési munkálatokat azonban jelentősen nehezítette a rossz időjárás. Muhammad Arif Anwar, a makassari keresési és mentési hivatal vezetője szerint a helyszínen 2–2,5 méteres hullámok és erős szél akadályozta a mentőcsapatok munkáját.

Gyakoriak a hajóbalesetek az indonéz szigetvilágban

A kutatásban az indonéz fegyveres erők, a rendőrség, halászok és helyi lakosok is részt vesznek. A hatóságok szerint mindent megtesznek azért, hogy megtalálják a még eltűnt utasokat.

Az indonéz hajóbaleset ismét ráirányította a figyelmet az ország közlekedési problémáira. Indonézia több mint 17 ezer szigetből álló szigetvilág, ahol a személyhajók a mindennapi közlekedés fontos részét jelentik.

Ugyanakkor az elmúlt években több súlyos baleset is történt a térségben a nem megfelelő biztonsági előírások, a túlzsúfoltság és a hiányos ellenőrzések miatt. A hatóságok rendszeresen próbálják szigorítani a hajózási szabályokat, hogy csökkentsék a hasonló tragédiák kockázatát.

Kedden San Francisbóban történt hasonlóan súlyos baleset. Egy ember meghalt, két másik pedig eltűnt, miután felborult egy hajó a Golden Gate híd és az Alcatraz-sziget között.