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Lelőtték a népszerű gótikus influenszert – országút mellett találták meg párjával együtt

28 perce
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A 30 éves brazil gótikus influenszert és 28 éves párját egy országút mellett találták holtan. A rendőrség szerint mindketten lőtt sérülésekbe haltak bele, a nyomozók pedig azt sem zárják ki, hogy a tragédia összefüggésben állhat a térség kábítószer-kereskedelmével.
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influenszerhalálesetulissias marcelli

A különleges gótikus stílusáról és látványos tűzperformanszairól ismert brazil influenszer, Ulissias Marcelli tragikus körülmények között vesztette életét. A 30 éves nőt és 28 éves párját, Vinícius Souza de Carvalhót egy Bahia állambeli országút mellett találták holtan. A rendőrség emberölés miatt nyomoz – tudta meg a Heute

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Lőtt sebekkel találták meg a 30 éves influenszert és párját
Fotó: Facebook

Fogva tarthatták a haláluk előtt

A pár holttestére július 18-án bukkant rá egy mezőgazdasági munkás Porto Seguro közelében, aki azonnal értesítette a hatóságokat. 

Az első vizsgálatok szerint mindketten lőtt sérülések következtében haltak meg.

A nyomozók azt sem zárják ki, hogy a tragédia előtt erőszakkal fogva tartották őket. A helyi sajtó szerint azt is vizsgálják, összefüggésben állhat-e a kettős gyilkosság a térség kábítószer-kereskedelmével.

Néhány nappal később fesztivált vezetett volna

Ulissias Marcellinek csaknem 20 ezer követője volt az Instagramon. Riporterként, műsorvezetőként, vállalkozóként és szenvedélyes motorosként is ismert volt. 

Négyszer nyerte el a Miss Tattoo szépségverseny címét, a legtöbben azonban különleges gótikus stílusa és látványos színpadi tűzperformanszai miatt ismerték.

Halála különösen megrázó, mert néhány nappal később már a július 25-i Rock Gaya rockfesztivál műsorvezetőjeként lépett volna színpadra. A szervezők megható üzenetben búcsúztak tőle:

Felfoghatatlan, hogy valaki, aki már csak néhány nap múlva velünk lett volna ezen a különleges eseményen, ilyen fiatalon távozott. Nyugodj békében, Ulissias!

A 30 éves influenszer egy 13 éves fiút hagyott hátra. Halálhíre után közösségi oldalait elárasztották a részvétnyilvánítások.

Egy másik tragikus eset is sokkolta a közösségi médiát: Dél-Koreában meghalt egy ötvenes éveiben járó YouTuber, miután élő adásban mérgező anyagot vett be.

 

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