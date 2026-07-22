Lelőtték a népszerű gótikus influenszert – országút mellett találták meg párjával együtt

A különleges gótikus stílusáról és látványos tűzperformanszairól ismert brazil influenszer, Ulissias Marcelli tragikus körülmények között vesztette életét. A 30 éves nőt és 28 éves párját, Vinícius Souza de Carvalhót egy Bahia állambeli országút mellett találták holtan. A rendőrség emberölés miatt nyomoz – tudta meg a Heute.

Lőtt sebekkel találták meg a 30 éves influenszert és párját

Fotó: Facebook

Fogva tarthatták a haláluk előtt

A pár holttestére július 18-án bukkant rá egy mezőgazdasági munkás Porto Seguro közelében, aki azonnal értesítette a hatóságokat.

Az első vizsgálatok szerint mindketten lőtt sérülések következtében haltak meg.

A nyomozók azt sem zárják ki, hogy a tragédia előtt erőszakkal fogva tartották őket. A helyi sajtó szerint azt is vizsgálják, összefüggésben állhat-e a kettős gyilkosság a térség kábítószer-kereskedelmével.

Néhány nappal később fesztivált vezetett volna

Ulissias Marcellinek csaknem 20 ezer követője volt az Instagramon. Riporterként, műsorvezetőként, vállalkozóként és szenvedélyes motorosként is ismert volt.

Négyszer nyerte el a Miss Tattoo szépségverseny címét, a legtöbben azonban különleges gótikus stílusa és látványos színpadi tűzperformanszai miatt ismerték.

Halála különösen megrázó, mert néhány nappal később már a július 25-i Rock Gaya rockfesztivál műsorvezetőjeként lépett volna színpadra. A szervezők megható üzenetben búcsúztak tőle:

Felfoghatatlan, hogy valaki, aki már csak néhány nap múlva velünk lett volna ezen a különleges eseményen, ilyen fiatalon távozott. Nyugodj békében, Ulissias!

A 30 éves influenszer egy 13 éves fiút hagyott hátra. Halálhíre után közösségi oldalait elárasztották a részvétnyilvánítások.

Egy másik tragikus eset is sokkolta a közösségi médiát: Dél-Koreában meghalt egy ötvenes éveiben járó YouTuber, miután élő adásban mérgező anyagot vett be.