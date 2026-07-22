Lelőtték a népszerű gótikus influenszert – országút mellett találták meg párjával együtt

A különleges gótikus stílusáról és látványos tűzperformanszairól ismert brazil influenszer, Ulissias Marcelli tragikus körülmények között vesztette életét. A 30 éves nőt és 28 éves párját, Vinícius Souza de Carvalhót egy Bahia állambeli országút mellett találták holtan. A rendőrség emberölés miatt nyomoz – tudta meg a Heute.
Fogva tarthatták a haláluk előtt
A pár holttestére július 18-án bukkant rá egy mezőgazdasági munkás Porto Seguro közelében, aki azonnal értesítette a hatóságokat.
Az első vizsgálatok szerint mindketten lőtt sérülések következtében haltak meg.
A nyomozók azt sem zárják ki, hogy a tragédia előtt erőszakkal fogva tartották őket. A helyi sajtó szerint azt is vizsgálják, összefüggésben állhat-e a kettős gyilkosság a térség kábítószer-kereskedelmével.
Néhány nappal később fesztivált vezetett volna
Ulissias Marcellinek csaknem 20 ezer követője volt az Instagramon. Riporterként, műsorvezetőként, vállalkozóként és szenvedélyes motorosként is ismert volt.
Négyszer nyerte el a Miss Tattoo szépségverseny címét, a legtöbben azonban különleges gótikus stílusa és látványos színpadi tűzperformanszai miatt ismerték.
Halála különösen megrázó, mert néhány nappal később már a július 25-i Rock Gaya rockfesztivál műsorvezetőjeként lépett volna színpadra. A szervezők megható üzenetben búcsúztak tőle:
Felfoghatatlan, hogy valaki, aki már csak néhány nap múlva velünk lett volna ezen a különleges eseményen, ilyen fiatalon távozott. Nyugodj békében, Ulissias!
A 30 éves influenszer egy 13 éves fiút hagyott hátra. Halálhíre után közösségi oldalait elárasztották a részvétnyilvánítások.
Egy másik tragikus eset is sokkolta a közösségi médiát: Dél-Koreában meghalt egy ötvenes éveiben járó YouTuber, miután élő adásban mérgező anyagot vett be.