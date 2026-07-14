Több ezer hamis luxuscikket árult az influenszer, hatalmas kártérítést kell fizetnie

Egy influenszer hamis luxustermékeket árult, és a bíróság szerint több száz eredeti eladástól, valamint jelentős licencbevételtől fosztotta meg a divatmárkákat.

Hamis luxuscikket árult az influenszer – kártérítést kell fizetnie (illusztráció)

Hamis luxuscikket árult az influenszer – kártérítést kell fizetnie

Georgia Aldridge brit influenszert és vállalkozását 213 ezer font (kb 83 millió forint) kártérítés megfizetésére kötelezte a londoni felsőbíróság, miután hamis Fendi-, Louis Vuitton- és Christian Dior-termékeket értékesítettek. A nő közösségimédia-marketinggel foglalkozó cége mellett működtette a Rolo Fashion Ltd nevű online divatvállalkozást, amelyen keresztül több ezer hamis árucikket adott el.

A beágyazásban Georgia Aldridge látható:

Aldridge a termékek egy részét a kínai AliExpress piactérről szerezte be, majd külön WhatsApp-csoportokban kínálta őket a vásárlóknak. Egyes darabokat kiemelkedő minőségük miatt „szuperhamisítványokként” emlegettek, mert részletes kidolgozásuk és magasabb áruk miatt könnyebben tűnhettek eredetinek.

Eredeti eladásoktól és licencbevételtől estek el a márkák

A bíróság szerint Aldridge tevékenysége miatt a luxusmárkák 713 eredeti termék eladásától estek el. A cégek több mint négyezer további tranzakció után licencbevételt sem kaptak meg.

A felperesek képviselője az elmaradt nyereség, a kiesett licencbevétel és a márkák hírnevének sérelme miatt kért kártérítést. Richard Hacon bíró az első két érvet elfogadta, a hírnévromlásra vonatkozó követelést viszont elutasította, mert szerinte nem bizonyították megfelelően, hogy a vásárlók eredeti termékeknek hitték a hamisítványokat – írta meg a Daily Mail.

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