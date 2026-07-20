"Találkozunk a következő hegycsúcson, Laura" – balesetet szenvedett, nászútján hunyt el a népszerű influenszer

Nászútja során, kerékpáros balesetben vesztette életét a közkedvelt német influenszer, Laura Viktoria Härting. A 30 éves nő a Dolomitok egyik hegyi útján kerékpározott, amikor összeütközött az 57 éves, korábbi olimpiai alpesi síelővel, Peter Runggaldierrel, aki motorkerékpárral közlekedett. Habár a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, majd újraélesztették és mentőhelikopterrel kórházba szállították az outdoor tartalmairól (szabadtéri, kültéri programjairól) ismert influenszert, ott sajnos elhunyt.

Napokkal az esküvője után érte halálos baleset az influenszert

Fotó: Instagram

A baleset június 23-án történt, az orvosok pedig közel három héten át küzdöttek Laura életéért. Családja július 12-én közölte a tragikus hírt Laura követőivel az Instagram-oldalán, amelyet több mint 55 ezren követtek.

A család több közös fotó kíséretében a következő üzenetet osztotta meg:

Laura naplementekor elindult szeretett hegyei közé. Oda, ahol mindig süt a nap, ahol a legfinomabb porhó borítja a tájat, a legszebb útvonalak várják, és ahol egy hegyi kunyhó tele van a kedvenc nassolnivalóival. Most ott vár ránk. Köszönjük az együttérzést, a támogatást és a kedves szavakat. Különleges érzés tudni, hogy Laura ennyi emberrel oszthatta meg a szenvedélyét ezen a felületen és azon túl is. Találkozunk a következő hegycsúcson, Laura!

Nászútján, tragikus balesetben vesztette életét az influenszer

A tragédia miatt nyomozás indult, Peter Runggaldier együttműködik a rendőrséggel. Laura utazásairól, túráiról, kerékpáros- és síkalandjairól osztott meg tartalmakat, ezekről volt híres. Nem sokkal a tragédia előtt kötött házasságot, esküvői videójukat is csupán pár nappal a balesete előtt osztotta meg:

Lelki társak egy élete

- írta videójához, amelyen látszik, a szerelmesek Laura életstílusához hűen, az alpesi hegyek előtt mondta ki a boldogító igent szeretteik körében.

A tragédiáról Peter Runggaldier július 14-én így nyilatkozott a közösségi médiában:

Kedves barátaim! A súlyos közúti balesettel kapcsolatban, amelyben érintett voltam, arra kérek mindenkit, tartsa tiszteletben a gyászomat és a magánélet iránti igényemet. Gondolataim minden érintettel és családjukkal vannak.

Peter Runggaldier elismert alpesi síző, aki kétszer is képviselte Olaszországot a téli olimpián: 1994-ben a norvégiai Lillehammerben, majd 1998-ban a japán Naganóban. Emellett kétszer nyert alpesi sí Világkupát: 1995-ben Kanadában, majd 1996-ban Japánban, írja a LadBible.

Laura utazásairól készült fotói, videói IDE kattintva érhetőek el.