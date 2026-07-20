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baleset

"Találkozunk a következő hegycsúcson, Laura" – balesetet szenvedett, nászútján hunyt el a népszerű influenszer

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Alig néhány nappal az esküvője után érte a tragédia Laura Viktoria Härtiget: a német influenszer a Dolomitokban szenvedett súlyos kerékpáros balesetet, amely után közel három héten át küzdöttek az életéért az orvosok. A 30 éves nőt végül nem sikerült megmenteni, halálhírét családja szívszorító üzenetben jelentette be.
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balesetinfluenszerhalál

Nászútja során, kerékpáros balesetben vesztette életét a közkedvelt német influenszer, Laura Viktoria Härting. A 30 éves nő a Dolomitok egyik hegyi útján kerékpározott, amikor összeütközött az 57 éves, korábbi olimpiai alpesi síelővel, Peter Runggaldierrel, aki motorkerékpárral közlekedett. Habár a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, majd újraélesztették és mentőhelikopterrel kórházba szállították az outdoor tartalmairól (szabadtéri, kültéri programjairól) ismert influenszert, ott sajnos elhunyt.

Napokkal az esküvője után érte halálos baleset az influenszert
Napokkal az esküvője után érte halálos baleset az influenszert
Fotó: Instagram

A baleset június 23-án történt, az orvosok pedig közel három héten át küzdöttek Laura életéért. Családja július 12-én közölte a tragikus hírt Laura követőivel az Instagram-oldalán, amelyet több mint 55 ezren követtek. 

A család több közös fotó kíséretében a következő üzenetet osztotta meg:

Laura naplementekor elindult szeretett hegyei közé. Oda, ahol mindig süt a nap, ahol a legfinomabb porhó borítja a tájat, a legszebb útvonalak várják, és ahol egy hegyi kunyhó tele van a kedvenc nassolnivalóival. Most ott vár ránk. Köszönjük az együttérzést, a támogatást és a kedves szavakat. Különleges érzés tudni, hogy Laura ennyi emberrel oszthatta meg a szenvedélyét ezen a felületen és azon túl is. Találkozunk a következő hegycsúcson, Laura!

Nászútján, tragikus balesetben vesztette életét az influenszer

A tragédia miatt nyomozás indult, Peter Runggaldier együttműködik a rendőrséggel. Laura utazásairól, túráiról, kerékpáros- és síkalandjairól osztott meg tartalmakat, ezekről volt híres. Nem sokkal a tragédia előtt kötött házasságot, esküvői videójukat is csupán pár nappal a balesete előtt osztotta meg:

Lelki társak egy élete

 - írta videójához, amelyen látszik, a szerelmesek Laura életstílusához hűen, az alpesi hegyek előtt mondta ki a boldogító igent szeretteik körében.

A tragédiáról Peter Runggaldier július 14-én így nyilatkozott a közösségi médiában:

Kedves barátaim! A súlyos közúti balesettel kapcsolatban, amelyben érintett voltam, arra kérek mindenkit, tartsa tiszteletben a gyászomat és a magánélet iránti igényemet. Gondolataim minden érintettel és családjukkal vannak.

Peter Runggaldier elismert alpesi síző, aki kétszer is képviselte Olaszországot a téli olimpián: 1994-ben a norvégiai Lillehammerben, majd 1998-ban a japán Naganóban. Emellett kétszer nyert alpesi sí Világkupát: 1995-ben Kanadában, majd 1996-ban Japánban, írja a LadBible.

Laura utazásairól készült fotói, videói IDE kattintva érhetőek el.

 

 

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