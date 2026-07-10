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influenszer

A mélybe zuhant és szörnyethalt a népszerű influenszer

1 órája
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Néhány nappal az eljegyzése után történt a szörnyűség. A 27 éves influenszer és modell halálát az édesanyja erősítette meg.
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influenszernyomozásbalesettragédia

Tragikus módon vesztette életét egy influenszer és modell, miután kizuhant egy toronyház 27. emeletéről. Az áldozat, a 27 éves Kauana Bilhar - aki modellfotóival és utazásokról szóló posztjaival tett szert népes követőtáborra -, Dubajban halt meg: az ügyben a rendőrség nyomozást indított, akik minden eshetőséget felmérnek, köztük a balesetet, az öngyilkosságot és a gyilkosságot is.

Tragikus körülmények közt elhunyt a népszerű influenszer / Fotó: G_4 / Pexels (Képünk illusztráció)

Tragikus körülmények közt elhunyt a népszerű influenszer

A szomorú hírt az influenszer édesanyja, Darla Bilhar osztotta meg július 7-én, aki átrepült Dubajba, hogy figyelemmel kísérje a nyomozást, és hazavigye a lánya holttestét Brazíliába. A tragédiát tovább mélyíti az a tény, hogy Kauana Bilhar utolsó, június 25-én megosztott bejegyzésében a közösségi médiában még boldogan jelentette be az eljegyzését. 

A brazil modell halálának pontos dátuma továbbra sem ismert. Mindeközben a gyászoló anya, Darla, arra kért mindenkit, tartsák tiszteletben a lánya emlékét, miután a közösségi oldalát elárasztották a rosszindulatú hozzászólások.

Kauana  többé már nem tud reagálni a vádakra, a rosszindulatú megjegyzésekre és a róla keringő történetekre. Összetört szívvel szólok most hozzátok: a lányom megérdemli, hogy tiszteletben tartsák az emlékét

- jelentette ki az édesanya, a Daily Star beszámolója szerint.

Mindez azután történt, hogy vasárnap halálos közlekedési balesetet szenvedett Ayzia Toledo, egy 22 éves influenszer és modell New Jersey államban. A fiatal nő ekkor a BMW-jével haladt egy autópályán Deptford Township térségében, Philadelphiától mintegy 20 kilométerre délre, amikor egyelőre tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó ezután lesodródott az útról, felborult és egy fának csapódott. A balesetben Ayzia Toledo és az első ülésen utazó, 22 éves Henrietta F. Carter olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a hátsó ülésen utazó, harmadik személy könnyebb sérülésekkel került kórházba.

 

 

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