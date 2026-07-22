Súlyos intim sérülést szenvedett egy fiatal nő a nyaralásán - videó

A 28 éves Kirsten Lindsey egy hondurasi parti kiránduláson ugrott le egy kötélhintáról, amikor a visszahúzásra szolgáló meglazult kötél a lábai közé csapódott. A sokkoló balesetről videó is készült: a nő még néhány másodpercig kapaszkodott, majd a vízbe zuhant.

A luxushajó utasa olyan súlyos intim sérülést szenvedett, hogy végül mentőrepülővel szállították kórházba, ahol sürgősségi műtéten esett át.

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A The Sun cikkéből kiderül, hogy a nő eleinte azt hitte, csak kisebb horzsolást szenvedett, ám miután visszatért a Carnival óceánjáróra, állapota gyorsan romlott. Barátja, Blake Ford szerint a duzzanat rövid idő alatt baseball-labda méretűre nőtt, a fájdalom pedig olyan erős volt, hogy Kirsten Lindsey már kerekesszékkel tudott csak közlekedni.

THIS is the horrifying moment a cruise passenger suffered an excruciating intimate injury on a rope swing before being airlifted off the ship.



Kirsten Lindsey, 28, suffered the shocking injury during a shore excursion in Honduras on her first ever cruise trip. pic.twitter.com/f6WtxRtlt6 — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) July 22, 2026

Több mint egy napot töltött a hajó orvosi részlegén

Blake a hajóról hívott segítséget, Kirstent pedig a fedélzeti egészségügyi központba vitték, ahol több mint 26 órán át kezelték az intim sérülése miatt.

Olyan erős fájdalmai voltak, hogy szinte mozdulni sem tudott. Az orvosok egy időre ébren tartották, mert a fájdalomcsillapítók hatására elaludva többször is leállt a légzése

– mondta a férfi.

A pár végül a mexikói Costa Mayában hagyta el a hajót, ahonnan mentőautó vitte őket a repülőtérre. Ezt követően egy egészségügyi magánrepülővel a floridai Fort Lauderdale-be vitték, ahol sürgősségi műtéten esett át.

Édesanyja szerint az orvosok egy baseball-labda méretű vérömlenyt távolítottak el a sérülés helyéről.

Hatalmas számlával szembesültek a baleset után

Az intim sérülés kezelései után a pár 18 órát autózott louisianai otthonába, de Kirstent hazaérkezése után ismét sürgősségi osztályra kellett vinni. Blake szerint az orvosok megdöbbentek, hogy korábban ilyen hamar kiengedték, ugyanakkor mindent megtesznek azért, hogy ne alakuljon ki maradandó károsodás.

A baleset óriási anyagi terhet is jelent a családnak:

csak a mentőrepülő mintegy 50 ezer dollárba (csaknem 17 millió forintba) került, ezért adománygyűjtést indítottak. Eddig több mint 13 ezer dollár (mintegy 4,4 millió forint) gyűlt össze.

A Carnival Cruise Line közölte, hogy a sérülés nem a társaság által szervezett kiránduláson történt, ugyanakkor hangsúlyozták: a nőt a hajóra visszatérve azonnal ellátták, és biztosították számára a szükséges további orvosi segítséget.