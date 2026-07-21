Washington már tizedik napja támad iráni célpontokat – egyre magasabbak az üzemanyagárak

Az amerikai haderő hétfőn immár a tizedik egymást követő napon hajtott végre támadásokat iráni célpontok ellen. A Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint a műveletek célja továbbra is Irán katonai képességeinek gyengítése, különös tekintettel a Hormuzi-szoros térségében zajló kereskedelmi hajózást fenyegető katonai kapacitásokra.

Tovább folytatódik az iráni konfliktus, az Egyesült Államok már tizedik egymást követő napon támad iráni célpontokat (képünk illusztráció)

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Az MTI beszámolója szerint a legutóbbi, vasárnap késő este lezárult, mintegy háromórás csapássorozat során iráni katonai irányítóközpontokat, légvédelmi rendszereket, tengeri megfigyelőállásokat, haditengerészeti egységeket, valamint drón- és rakétaindító állásokat támadtak.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katona haláláért „többszörösen fizet vissza”. Hozzátette, hogy az erre vonatkozó utasítást Pete Hegseth hadügyminiszter és Dan Caine, az egyesített vezérkar főnöke is megkapta.

Az elnök arra reagált, hogy a hétvégén Jordániában két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt egy Iránból indított drón- és rakétatámadás következtében.

Irakban eközben egy további amerikai katona halt meg, miközben egy korábban kilőtt iráni lövedék hatástalanításán dolgozott.

Az iráni konfliktus az üzemanyagárakat is emeli

A katonai események gazdasági következményei is egyre erősebben jelentkeznek. Az Amerikai Autós Szövetség (AAA) hétfőn közzétett adatai szerint az Egyesült Államokban ismét 4 dollár fölé emelkedett egy gallon (3,78 liter) benzin átlagára. Egy héttel korábban még 3,87 dollár volt az országos átlag, míg egy évvel ezelőtt körülbelül 3,1 dollárba került ugyanennyi üzemanyag.

Az államok között továbbra is jelentős különbségek vannak: 22 államban már meghaladja a 4 dollárt az átlagár, három államban pedig az 5 dollárt is. A legalacsonyabb átlagárat Indiana államban mérték, ahol egy gallon benzin átlagosan 3,1 dollárba kerül.

A világpiaci olajárak emelkedését az elmúlt hetekben a Hormuzi-szoros térségében kialakult feszültség táplálja. Az iráni támadások, valamint az ezekre adott amerikai katonai válaszlépések növelték a bizonytalanságot az energiapiacokon, ami közvetlenül hozzájárult az üzemanyagárak emelkedéséhez az Egyesült Államokban.