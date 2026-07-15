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kuvait

Budapesti járatot töröltek az iráni támadások miatt

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A Jazeera Airways kuvaiti légitársaság törölte a csütörtöki napra ütemezett, budapesti járatát. Az éjszaka folyamán iráni drón- és rakétatámadások érték Kuvaitot és a régió több országát.
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kuvaitiráni támadásokbudapest airport

Budapest Airport járatinformációja szerint a kuvaiti Jazeera Airways törölte a csütörtöki napon újrainduló első budapesti járatát, miután az országot iráni támadások érték az éjszaka folyamán.

Budapesti járatot töröltek az iráni támadások miatt.
Budapesti járatot töröltek az iráni támadások miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Budapesti járatot töröltek az iráni támadások miatt

A Budflyer közösségi oldala szerint a törlés mögött a Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiújulása áll. Az éjszaka folyamán nemcsak Kuvaitot, de a régió több országát is drón- és rakétatámadás érte.

Irán már vasárnap drón- és rakétatámadásokat indított Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Omán ellen, miközben a távolabbi Jordánia területét is érte három rakéta. A támadásokra reagálva az amerikai haderő azonnal légicsapásokat mért iráni célpontokra.

Kedd este a két ország közötti konfliktus tovább folytatódott: az Egyesült Államok újabb légitámadásokat indított Irán ellen, akik válaszul a térségben lévő amerikai létesítményeket támadták - írta az Index.

 

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