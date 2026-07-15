Budapest Airport járatinformációja szerint a kuvaiti Jazeera Airways törölte a csütörtöki napon újrainduló első budapesti járatát, miután az országot iráni támadások érték az éjszaka folyamán.

Budapesti járatot töröltek az iráni támadások miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Budapesti járatot töröltek az iráni támadások miatt

A Budflyer közösségi oldala szerint a törlés mögött a Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiújulása áll. Az éjszaka folyamán nemcsak Kuvaitot, de a régió több országát is drón- és rakétatámadás érte.

Irán már vasárnap drón- és rakétatámadásokat indított Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Omán ellen, miközben a távolabbi Jordánia területét is érte három rakéta. A támadásokra reagálva az amerikai haderő azonnal légicsapásokat mért iráni célpontokra.

Kedd este a két ország közötti konfliktus tovább folytatódott: az Egyesült Államok újabb légitámadásokat indított Irán ellen, akik válaszul a térségben lévő amerikai létesítményeket támadták - írta az Index.