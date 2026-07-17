Sziklának csapódott egy iskolabusz, 20 gyerek és egy tanár meghalt – videó

A baleset csütörtök este, helyi idő szerint 20 óra körül történt Chekwatit falunál, Kapchorwa körzetében. A King David Junior School diákjai egy iskolai kirándulásról tartottak hazafelé, amikor az iskolabusz balesetet szenvedett.

Az iskolabusz-balesetben sok gyerek meghalt

Fotó: Uganda Police Force

A rendőrség tájékoztatása szerint a jármű vezetője feltehetően műszaki hiba miatt elvesztette uralmát a busz felett.

Az iskolabusz egy nagy sziklának ütközött, majd az út szélén felborult. Több utas kirepült a buszból, míg mások a roncsba szorultak.

A mentők a sérülteket három helyi kórházba vitték. A rendőrség közlése szerint több felnőtt férfi és számos gyerek súlyosan megsérült. A balesetben eddig 21 halálos áldozatot erősítettek meg: 20 diák és egy felnőtt férfi vesztette életét.

It's tyres were completely worn out, with steel wires visibly out. How could such a vehicle be allowed to transport school children? This bus is licensed to carry 64 passengers why did it have 80?? If strict traffic laws are enforced without bribes, such tragedies are preventable pic.twitter.com/PRtMV7HSco — Eng. Keza Gloria (@kezagloria44) July 17, 2026

Az ugandai rendőrség részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, az iskola vezetésének és minden érintettnek, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Balaam Ateenyi Barugahara önkormányzati miniszter közölte, hogy az életét vesztett felnőtt az iskola alapítója és igazgatója, Tadeo Ssekade volt. A busz sofőrjének, illetve a gyermekáldozatoknak a személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a Daily Star.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát.

. @M_Kananura "We wish to confirm that, following the fatal road traffic crash that occurred yesterday evening at Chekwatit Village, Kimawa Parish, Kawowo Sub-county, Kapchorwa District, a total of 21 people, comprising 20 pupils and one adult, have so far been confirmed dead.… pic.twitter.com/MW9ACBwZYu — Uganda Police Force (@PoliceUg) July 17, 2026

A tragédia a Chekwatit-dombnál történt, amelyet Ugandában régóta az egyik legveszélyesebb baleseti pontként tartanak számon, az elmúlt években számos halálos közúti baleset történt itt.

Ez az egyik legsúlyosabb, iskolásokat érintő közlekedési baleset Ugandában az elmúlt években. Egy héttel korábban Mukono körzetében egy iskolabusz vonattal ütközött, akkor egy diák és egy tanár halt meg. A hónap elején pedig a Kampala–Gulu autópályán egy busz és egy pótkocsis jármű frontális ütközésében 14 ember halt meg.

Iskolabusz ütközött több járművel – két gyerek meghalt

Egy átlagosnak induló iskolai kirándulás pillanatok alatt fordult rémálommá az Egyesült Államokban. Az iskolabusz baleset során két diák életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. A hatóságok még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.