Videón, ahogy a levegőbe repül, majd lámpaoszlopnak csapódik az ittas sofőr autója

Egy ittas sofőr a megengedett alkoholszint több mint kétszeresével vezetett 2025. november 14-én. A Land Rover kis híján egy másik járművel is összeütközött, mielőtt a lámpaoszlopnak rohant.

Videón látható, ahogy egy ittas sofőr autója a levegőbe repül (illusztráció) Fotó: Pexels/energepic.com

Videón, ahogy a levegőbe repül, majd lámpaoszlopnak csapódik egy Land Rover

Dramatikus térfigyelőkamera-felvétel készült arról, ahogy egy ittas sofőr Land Rovere a levegőbe emelkedik, kis híján összeütközik egy másik autóval, majd egy lámpaoszlopnak csapódik az Egyesült Királyságban. A járműben a férfi barátnője is ott ült.

A baleset tavaly november 14-én történt a skóciai Aberdeenben. A 34 éves Alistair Thompson a megengedett alkoholszint több mint kétszeresével vezetett. A videón látható, hogy a Land Rover nagy sebességgel a levegőbe repül, elhalad egy másik jármű mellett, majd irányíthatatlanul a lámpaoszlopnak rohan. Az utasülésen ülő nő megsérült, azóta azonban teljesen felépült.

Thompsont ittas és veszélyes vezetés miatt ítélték el. Védője szerint a férfi megbánta tettét, szégyelli a történteket, és a baleset óta nem fogyasztott alkoholt. A bíró hangsúlyozta, hogy az eset sokkal súlyosabb következményekkel járhatott volna, ráadásul Thompsont 2018-ban már elítélték ittas vezetésért. A bíróság szerint a férfi döntése elképesztő arroganciáról tanúskodott a korábbi ítélet fényében is.

A férfira 300 óra közérdekű munkát szabtak ki, valamint 40 hónapra eltiltották a vezetéstől. Ha később ismét volán mögé akar ülni, újra le kell tennie a vezetői vizsgát – írta meg a Daily Mail.

Halálos baleset helyszínén tudta meg a rendőr, hogy saját felesége az áldozat

Megrázó vallomást tett egy amerikai férfi egy ittas sofőr tárgyalásán. A férfi rendőr, és egy halálos balesethez vonult ki, majd a helyszínen felismerte, hogy a súlyosan sérült áldozat a saját felesége.

Ittasan, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől egy férfi

Nem állt meg a rendőri intézkedésnek egy autós vasárnap hajnalban Székesfehérváron, a rendőrök ezért üldözőbe vették. A menekülő sofőrt végül Balatonvilágos térségében fogták el, miután több rendőri egység összehangolt intézkedéssel elzárta az útját.