Pár óra alatt két ittas iskolaigazgatót is elkaptak ugyanazzal az autóval - videó

Egyetlen éjszaka alatt két floridai iskolaigazgatót is őrizetbe vettek ittas vezetés gyanújával, miután a rendőrök ugyanazt a fehér Jeepet néhány órás különbséggel kétszer is megállították – tudta meg a New York Post.

A rendőrök nem hitték el, amikor újra meglátták ugyanazt a Jeepet – ismét egy ittas iskolaigazgató ült benne.

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Az éjjel soha nem ér véget

A 41 éves Jennifer Jimenezt július 5-én hajnali 2 óra körül állították meg, miután a járőrök azt látták, hogy autójával átsodródott a szemközti sávba, majd felhajtott a járdaszegélyre. Sajtóhírek szerint a Pinecrest Academy Tavares igazgatója elismerte, hogy korábban alkoholt fogyasztott.

A Lake megyei seriffhivatal szerint Jimenez bizonytalanul mozgott:

a rendőrségi jegyzőkönyv úgy fogalmaz, hogy tántorgott, ingadozott, és még egy helyben állni is nehezére esett.

Az autó utasa, a 45 éves Christina Alcalde szintén ittasnak tűnt, ezért a rendőrök úgy ítélték meg, hogy ő sem vezethet. Rendeltek neki egy fuvart, a Jeepet pedig a közelben hagyták leparkolva.

Alig két és fél órával később a rendőrök ismét megállították ugyanazt a Jeepet.

Ezúttal már Christina Alcalde, a közeli Pinecrest Lakes Academy igazgatója ült a volán mögött.

A helyszíni józansági vizsgálat után őt is őrizetbe vették.

A két iskolaigazgató egyaránt ártatlannak vallotta magát az ittas vezetés és az alkoholszint-vizsgálat megtagadása miatt emelt vádakban. A bírósági iratok szerint mindkettőjüket 2000 dolláros (730 ezer forintos) óvadék ellenében engedték szabadlábra.

Egy másik amerikai eset azonban már tragédiával végződött: Pittsburghben két ember meghalt, miután a gyanú szerint egy ittas sofőr nagy sebességgel több járműbe rohant.