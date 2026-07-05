Hatalmas robbanás után gyulladt ki egy jacht, négy embert az utolsó pillanatban mentettek ki

Négy embert mentettek ki egy lángoló jachtról a Scilly-szigetektől mintegy 35 kilométerre délre, miután a hajó fedélzetén tűz ütött ki – írta a Daily Mail. A csaknem 18 méter hosszú jacht motorja a beszámolók szerint felrobbant, a hajó pedig rövid idő alatt teljes terjedelmében lángba borult.

Kigyulladt egy jacht.

Fotó: Bloomberg / Bloomberg

Teljesen lángba borult egy jacht a brit partoknál

A St Mary's RNLI mentőegység szombaton délután 17:35-kor kapott segélyhívást a bajba jutott hajóról. A kapitány először úgy vélte, sikerült eloltani a tüzet, ezért azt kérte, vontassák vissza a kikötőbe.

Miközben a mentőegység a parti őrség engedélyére várt, a hajó tulajdonosa megpróbálta újraindítani a motort. Ekkor sűrű fekete füst tört elő a jachtból, ezért a fedélzeten tartózkodó négy embert azonnal evakuálták.

A mentőcsónak biztonságban a St Mary's kikötőbe szállította őket.

A tűz eközben továbbterjedt, és a jacht még több mint négy órával később is égett a nyílt tengeren. A lángoló hajót este 21:50 körül is füstölve látták.

A brit Tengerészeti és Parti Őrség közölte, hogy a fedélzeten tartózkodó négy ember sértetlenül megmenekült. A térségben óránként hajózási figyelmeztetéseket adnak ki, az ügyben pedig értesítették a környezetszennyezés elhárításáért felelős hatóságokat is. A jachtot és a környéket továbbra is folyamatosan figyelik.