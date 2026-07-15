Teljesen megőrült James Franco? Azt állítja, hogy földönkívüli ólálkodik a háza körül - videó

James Franco új TikTok-videója megosztotta az internetet, miután a színész azt állította: biztonsági kamerája egy földönkívülinek tűnő alakot rögzített a birtokán. A felvétel azonnal megosztotta a rajongókat – egyesek hisznek neki, mások szerint csak egy zseniális reklámfogásról van szó.

James Franco szerint idegen lény ólálkodott a háza körül.

Fotó: AFP

„Nem őrültem meg, tényleg láttam valamit”

A 48 éves színész-rendező június óta sorra teszi közzé a rejtélyes videókat a JamesFranco2319 nevű TikTok-fiókján, amely már közel egymillió követőt gyűjtött.

Egy június 25-én megjelent videóban fura dolgokat állított:

Meg akarnak állítani. Az emberek azt hiszik, megőrültem. Pedig nem őrültem meg. Láttam valamit.

Franco több bejegyzésében is azt ígérte, hogy július 13-án nyilvánosságra hozza a bizonyítékot – vette észre a People magazin.

Furcsa alakot rögzített a biztonsági kamera

A várva várt napon a színész valóban közzétett egy videót, amelyen a laptopján futó biztonsági kamerás felvételt mutatta meg.

A fekete-fehér videón egy emberi testalkatú, de szokatlan, földönkívülire emlékeztető arcú figura látható.

Az alak egy fa mellett áll, kinyit egy ajtót, majd az ablakokon is benéz, mielőtt eltűnik.

Nem tarthatom ezt tovább magamban. Muszáj megmutatnom, főleg azért, mert megpróbálnak elhallgattatni

– mondja Franco a videóban.

A bejegyzés végén azt is megígérte, hogy hamarosan még több, ennél is megdöbbentőbb felvételt tesz közzé.

A rajongók két táborra szakadtak

A színész elérte a célját, a sztorija nagy vitát váltott ki az emberekben. Míg néhányan komolyan veszik Franco állításait, sokan biztosak benne, hogy az egész egy készülő film vagy sorozat reklámkampányának része.

Volt, aki azt írta: „Remélem, ez a film nagyon jó lesz.” Mások viccelődve már a Pineapple Express folytatását emlegették.

A valóságshow-sztár Nicole „Snooki” Polizzi ennél is tömörebben reagált:

Hagyd abba.

James Franco sajtósa egyelőre nem kommentálta a történteket, így továbbra sem tudni, hogy valóban egy különös jelenségről van szó, vagy csupán egy rendkívül jól felépített marketingkampányról.