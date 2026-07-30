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földrengés

Tovább emelkedett a japán földrengés áldozatainak száma – újabb veszély fenyegeti a túlélőket

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Kumamoto prefektúra településein továbbra is komoly gondot okoz a víz- és áramhiány, sok háztartásban még mindig nem állt helyre az ellátás. A japán földrengés következményei egyre súlyosabbak, a halálos áldozatok száma már 17-re emelkedett. A helyzetet tovább nehezíti a rendkívüli hőség, a hétvégén ugyanis a hőmérséklet megközelítheti a 40 Celsius-fokot, ezért a hatóságok a hőguta veszélyére figyelmeztetnek.
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földrengéshőgutavízhiányhőségföldrengés Japánban

A japán földrengés sújtotta Kumamoto prefektúrában súlyos ellátási problémák alakultak ki, Jacusiróban két nappal a rengés után háztartások tízezrei maradtak vezetékes víz és áram nélkül számolt be róla a Reuters.

A japán földrengés után robbanás történt az AEON Mall Kumamoto bevásárlóközpontban 2026. július 28-ánAEON Mall Kumamoto, where a large-scale explosion occurred, is seen in Kashima Town, Kumamoto Prefecture, Japan, on July 29, 2026. At 4:27 a.m. on July 28, a magnitude 7.1 earthquake struck mainly Kumamoto Prefecture of the Kyushu Region, western Japan. The explosion occurred about an hour after the massive quake. According to the Japan Meteorological Agency (JMA), the maximum seismic intensity was 7, the highest on the Japanese scale, and the epicenter was at a depth of approximately 16 kilometers, approximately 20 kilometers south of the 2016 Kumamoto Earthquakes. JMA has named this series of seismic activities the "2026 Kumamoto Earthquake." ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Ichiro Ohara / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A japán földrengés után robbanás történt az AEON Mall Kumamoto bevásárlóközpontban 2026. július 28-án
Fotó: ICHIRO OHARA / Yomiuri

A mintegy 58 ezer háztartással rendelkező kikötővárosban sok helyen továbbra sincs vezetékes víz és elektromos áram. A városi vízvezeték-hálózat súlyosan megrongálódott, a helyi hatóságok egyelőre nem tudják megmondani, mennyi időt vesz igénybe a helyreállítása.

A városháza mosdói sem használhatók, ezért az épület előtt, csatornaaknák fölött ideiglenes vécéket állítottak fel. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térségben 35 Celsius-fok körüli hőmérsékletet és magas páratartalmat mérnek.

17-re emelkedett a japán földrengés halálos áldozatainak száma

Kumamoto prefektúra kormányzatának közlése szerint 17 ember halálát erősítették meg. Az áldozatok többsége a Nippon Paper Industries súlyosan megrongálódott papírgyárában, illetve egy Aeon bevásárlóközpontban vesztette életét, ahol a földrengést követően gázrobbanás történt.

További hat ember keringése és légzése leállt. A hatóságok több más halálesetnél még vizsgálják, hogy összefüggésbe hozható-e a földrengéssel. Ezeket is figyelembe véve harminc olyan halálesetről tudnak, amelynek lehetséges kapcsolatát a katasztrófával vizsgálják.

A hőség újabb veszélyt jelent a földrengés után

A mentési és helyreállítási munkálatokkal párhuzamosan a hatóságok a hőguta fokozott veszélyére figyelmeztetnek. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet megközelítheti a 40 Celsius-fokot.

A japán Önvédelmi Erők mintegy 300 légkondicionáló berendezést telepítenek az evakuációs központokba és más fontos helyszínekre Kumamoto prefektúrában. A hadsereg vízszállító járművekkel is segíti a lakosság ellátását Jacusiróban, ahol fejenként öt liter vizet osztanak ki.

A még működő üzletekben sokan próbálnak alapvető ellátmányhoz jutni, a benzinkutaknál pedig hosszú sorok alakultak ki.

A földrengés gazdasági következményei egyelőre nem ismertek, de több jelentős autóipari és technológiai vállalat működését már érintette a katasztrófa. A Toyota, a Honda, a Nissan, az Aisin és a Sony egyes üzemeiben leállították a termelést.

A tajvani TSMC kiürítette érintett létesítményeit, és átmenetileg felfüggesztette a működést, hogy felmérje az esetleges károkat.

Minoru Kihara kabinetfőtitkár közölte, hogy jelenleg még nem lehet pontosan megbecsülni a gazdasági következményeket. A kormány elsődleges feladatának az infrastruktúra, köztük a kikötők és más kulcsfontosságú létesítmények helyreállítását nevezte. A hatóságok emellett figyelemmel kísérik a félvezető- és autóipari ellátási láncokra gyakorolt hatásokat is.

 

 

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