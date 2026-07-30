Tovább emelkedett a japán földrengés áldozatainak száma – újabb veszély fenyegeti a túlélőket

A japán földrengés sújtotta Kumamoto prefektúrában súlyos ellátási problémák alakultak ki, Jacusiróban két nappal a rengés után háztartások tízezrei maradtak vezetékes víz és áram nélkül – számolt be róla a Reuters.

A japán földrengés után robbanás történt az AEON Mall Kumamoto bevásárlóközpontban 2026. július 28-án

Fotó: ICHIRO OHARA / Yomiuri

A mintegy 58 ezer háztartással rendelkező kikötővárosban sok helyen továbbra sincs vezetékes víz és elektromos áram. A városi vízvezeték-hálózat súlyosan megrongálódott, a helyi hatóságok egyelőre nem tudják megmondani, mennyi időt vesz igénybe a helyreállítása.

A városháza mosdói sem használhatók, ezért az épület előtt, csatornaaknák fölött ideiglenes vécéket állítottak fel. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térségben 35 Celsius-fok körüli hőmérsékletet és magas páratartalmat mérnek.

17-re emelkedett a japán földrengés halálos áldozatainak száma

Kumamoto prefektúra kormányzatának közlése szerint 17 ember halálát erősítették meg. Az áldozatok többsége a Nippon Paper Industries súlyosan megrongálódott papírgyárában, illetve egy Aeon bevásárlóközpontban vesztette életét, ahol a földrengést követően gázrobbanás történt.

További hat ember keringése és légzése leállt. A hatóságok több más halálesetnél még vizsgálják, hogy összefüggésbe hozható-e a földrengéssel. Ezeket is figyelembe véve harminc olyan halálesetről tudnak, amelynek lehetséges kapcsolatát a katasztrófával vizsgálják.

A hőség újabb veszélyt jelent a földrengés után

A mentési és helyreállítási munkálatokkal párhuzamosan a hatóságok a hőguta fokozott veszélyére figyelmeztetnek. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet megközelítheti a 40 Celsius-fokot.

A még működő üzletekben sokan próbálnak alapvető ellátmányhoz jutni, a benzinkutaknál pedig hosszú sorok alakultak ki.

A földrengés gazdasági következményei egyelőre nem ismertek, de több jelentős autóipari és technológiai vállalat működését már érintette a katasztrófa. A Toyota, a Honda, a Nissan, az Aisin és a Sony egyes üzemeiben leállították a termelést.