Elpusztult otthonok és megbénult infrastruktúra: képeken a Japánt ért katasztrófa - Galéria!

Földrengés sújtotta kedden Japán délnyugati részét, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén. A 7,1 erősségű földmozgást követően Kumamoto prefektúra településein továbbra is komoly gondot okoz a víz- és áramhiány, sok háztartásban még mindig nem állt helyre az ellátás: Jacusiróban két nappal a rengés után háztartások tízezrei maradtak vezetékes víz és áram nélkül.

A japán földrengés következményei egyre súlyosabbak / Fotó: Yuichi YAMAZAKI / AFP

A mintegy 58 ezer háztartással rendelkező kikötővárosban sok helyen továbbra sincs vezetékes víz és elektromos áram. A városi vízvezeték-hálózat súlyosan megrongálódott, a helyi hatóságok egyelőre nem tudják megmondani, mennyi időt vesz igénybe a helyreállítása. Kumamoto prefektúra kormányzatának közlése szerint mostanra már 17 ember halálát erősítették meg, mialatt a mentési és helyreállítási munkálatokkal párhuzamosan a hatóságok a hőguta fokozott veszélyére figyelmeztetnek. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet megközelítheti a 40 Celsius-fokot.

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