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földrengés

Elpusztult otthonok és megbénult infrastruktúra: képeken a Japánt ért katasztrófa - Galéria!

29 perce
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Egyre súlyosabbak a japán katasztrófa következményei. A legfrissebb hírek szerint a halálos áldozatok száma már 17-re emelkedett, miután kedden földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, mialatt a helyzetet tovább nehezíti a rendkívüli hőség is.
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földrengéskatasztrófaJapángaléria

Földrengés sújtotta kedden Japán délnyugati részét, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén. A 7,1 erősségű földmozgást követően Kumamoto prefektúra településein továbbra is komoly gondot okoz a víz- és áramhiány, sok háztartásban még mindig nem állt helyre az ellátás: Jacusiróban két nappal a rengés után háztartások tízezrei maradtak vezetékes víz és áram nélkül.

A house is seen collapsed onto a car in Hikawa, Kumamoto Prefecture on July 30, 2026 after an earthquake struck the area. The Aeon shopping mall in Kumamoto had only reopened in June, gleaming, stronger and safer thanks to the latest renovations following earthquakes in 2016, promising a place where generations could "share smiles". But despite extensive reinforcement works on the facility that suffered severe damage a decade ago, a blast triggered by a fresh quake on July 28, in the southwestern Japanese region has left it in ruins. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
A japán földrengés következményei egyre súlyosabbak / Fotó: Yuichi YAMAZAKI / AFP

A mintegy 58 ezer háztartással rendelkező kikötővárosban sok helyen továbbra sincs vezetékes víz és elektromos áram. A városi vízvezeték-hálózat súlyosan megrongálódott, a helyi hatóságok egyelőre nem tudják megmondani, mennyi időt vesz igénybe a helyreállítása. Kumamoto prefektúra kormányzatának közlése szerint mostanra már 17 ember halálát erősítették meg, mialatt a mentési és helyreállítási munkálatokkal párhuzamosan a hatóságok a hőguta fokozott veszélyére figyelmeztetnek. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet megközelítheti a 40 Celsius-fokot.

Mutatjuk a Japánt ért katasztrófáról készült galériánkat!

Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Galéria: Elpusztult otthonok és megbénult infrastruktúra – képeken a Japánt ért katasztrófa
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Megrepedt útburkolat a Kyushu-autópálya Yatsushiro-csomópontja közelében, Yatsushiro városban


 

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